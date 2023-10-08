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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نستحق الحماية.. فلسطين تطلب عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية جامعة الدول العربية

فلسطين
فلسطين

طالب مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، اليوم الأحد، عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية جامعة الدول العربية في الأيام المقبلة.

وقال منصور: “أبناء شعبنا يستحقون الحماية وفقا للقوانين الدولية وليس هناك ما يبرر قتلهم”.

وأضاف: “طالبنا بانتهاج مبدأ الحرية بدلا عن الاحتلال والسلام عوضا عن العنف”، مؤكدا “اخترنا طريق السلام للحصول على حقوقنا لكن إسرائيل تابعت في استخدام القوة المفرطة ضد شعبنا”.

وأضاف مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: “لن نتقبل أي خطاب يتجاهل حقيقة احتلال أرضنا أو حقنا في تقرير مصيرنا”.

ومنذ قليل، قال مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، إنه على إسرائيل إنهاء حصار غزة فورا والعمل معنا لوقف القتال.

وأوضح مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، أن “حصار إسرائيل لقطاع غزة زاد من حجم المعاناة على المدنيين”، مشيرا إلي أن “ما حدث في غزة دعوة لإسرائيل لتغيير مسارها”.

وأضاف: “حذرنا مرارا من تصرفات إسرائيل والمجتمع الدولي لم يتحرك”.

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ولفت مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، إلي أن “منح إسرائيل حق الدفاع عن نفسها بمثابة ترخيص لقتل الفلسطينيين”.

وتابع قائلا: “أين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من إسرائيل”، مضيفا أن “المجتمع الدولي يصمت عندما يكون الضحايا فلسطينيين”.

فلسطين الأمم المتحدة جامعة الدول العربية

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