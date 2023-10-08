خالد الجندي: أي سائح في بلدك أمانة في رقبتك بأمر القرآن

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية،إن دخول السائح لبلدك بتأشيرة يعتبر عقد أمانة فى رقبة كل مواطن لازم يبلغ مأمنه ويكون آمن، مضيفا:" ده القرآن قال أحد المشركين وليس من أهل الكتاب، لازم نأخد لبالنا من القرآن ونعمل به".



وأضاف عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "DMC"، اليوم الأحد: أى سائح فى بلدك يعتبر أمانة فى رقبة كل المواطنين، لافتا إلى أن الله سبحانه حمل سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مسئولية السائح له، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: " وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ".



وتابع : "يبقى السائح ده لو فقد مأمنه يبقى أنت هنا اللى بتخالف شرع الله، والاعتداء على سائح أمر مخالف للشرع وتدمير لنصوص القرآن وعدم اتباع لهدى الرحمن ومعصية لله ورسوله".