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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

مصر تنتهي من مشروع ضخم يخدم أهالي الصعيد وافتتاحه قريبا.. وهذه التكلفة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تولى القيادة السياسية الاهتمام بمشروعات النقل، وعلى رأسها تطوير السكك الحديدية، التي أنقذت مصر من الانسداد المروري، وكان لوزارة النقل تطوير السكك الحديدية بشكل كامل، خصوصًا مشروعات البنية الأساسية.

وعملت الدولة المصرية على  توطين صناعات النقل والسكك الحديدية، ويوجد أكثر من مصنع والتي تعمل على صناعة عربات السكك الحديدية ومشروعات النقل.

انتهاء تنفيذ محطة قطارات الصعيد 

وفي هذا الصدد، أكد مصدر مطلع من العاملين بمحطة سكك حديد صعيد مصر ببشتيل، الانتهاء من أعمال تنفيذ المحطة بنسبة 100%.

وقال المصدر، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إن وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية تسلمت جميع غرف التذاكر، وتم فرشها بالكامل، وتم تركيب شاشات العرض وماكينات التذاكر، والانتهاء من مدخل الاستقبال الخاص بالمحطة.

ومن المقرر افتتاح المحطة في أي وقت خلال شهر أكتوبر الجاري تزامنا مع الاحتفالات الخاصة بمرور 50 عاما على انتصار أكتوبر المجيد.

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وحول جهود الدولة في تطوير السكك الحديدية، قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق في كلية الهندسة جامعة عين شمس، إنّ الدولة المصرية منذ عام 2014 شهدت طفرة كبيرة في قطاهع النقل البري من خلال المشروع القومي للطرق الذي ساهم في  ربط مفاصل الدولة ببعضها البعض.

نسابق الزمن بما لا يخل بالجودة 

وأضاف مهدي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدولة تعمل بكل جهدها ووالالتزام لم يكن بالمعايير الهندسية والجودة فقط، ولكن بالبرامج الزمنية، حيث نسابق الزمن بما لا يخل بالجودة لانهاء المشروعات الخاصة بهذا القطاع الحيوي، الذي يمس حياة المواطن اليومية.

وأشار مهدي، إلى أن الدولة عملت بكل طاقتها خلال السنوات الماضية، على تطوير مرفق السكة الحديد، وما حدث فيه من تهالك على مدى عقود، لن يحل بين عشية وضحاها، والدولة تعمل بكل طاقتها لعودة السكة الحديد كأحد وسائل النقل الآمنة.  

وفي نفس السياق، ناشدت وزارة النقل، المواطنين بعدم إقامة معابر عشوائية وغير شرعية على قضبان السكك الحديدية واستخدامها للعبور؛ لما ينجم عنها من إزهاق لأرواح المواطنين وتعطيل لمسير حركة القطارات.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الأحد- أن ذلك يأتي في إطار استكمال الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حملة "سلامتك تهمنا"؛ للتوعية من السلوكيات الخاطئة عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية.

مناشدات من الدولة للمواطنين

وأكدت ضرورة الالتزام التام بالعبور من الأماكن المعدة لذلك، وهي المزلقانات الشرعية الخاصة بالسكك الحديدية للمحافظة على أرواح المواطنين، وانتظام مسير حركة القطارات.

وعن جهود الدولة في تطوير السكك الحديدية، قال الدكتور كامل الوزير وزير النقل، إنه تم تطوير القطارات لتحمل 1.2 مليون راكب يومياً و5 ملايين طن بضائع سنوياً، بالإضافة إلى ارتفاع مستويات السلامة والتأمين وانتظام مواعيد القطارات في عام 2023، وذلك بعد إن كانت في عام 2014 تحمل 900 ألف راكب يومياً، و4 ملايين طن بضائع سنوياً، وكان هناك ضعف في مستويات السلامة والتأمين وانتظام مواعيد القطارات، لافتاً إلى أنه تم إنفاق 225 مليار جنيه على هذا التطوير.

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وأضاف كامل الوزير خلال كلمته في فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية و الإنجاز" بحضور الرئيس السيسي، إنه تم وضع خطة لتنظيم وتطوير منظومة النقل في كافة القطاعات، منها: الطرق و الكباري، والسكك الحديدة، والأنفاق والجر الكهربائي، والموانئ البرية والجافة، مؤكداً أنه لتنفيذ هذه الخطة تم تخصيص مبلغ 2 تريليون جنيه في الفترة من يونيو 2014 و حتى يوليو 2024.

واستقبل الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، مايو الماضي، بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة وفد شركة سكودا التشيكية برئاسة ديديه بفليجر رئيس الشركة وذلك لبحث التعاون المشترك في مجال عمرة واعادة تأهيل وصيانة جرارات السكك الحديدية وكذلك التعاون في مجال توطين صناعة قطع الغيار اللازمة لرفع كفاءة وإعادة تأهيل وصيانة الجرارات الهنشل القديمة بهيئة السكك الحديدية،وحضر اللقاء حينها- رئيس وقيادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وتم الاتفاق على قيام سكودا التشيكية بتأسيس مركز تدريب في ورشة التبين للسكك الحديدية التي سيتم إعادة تأهيل وصيانة الجرارات بها وذلك لنقل المعرفة الى المهندسين والعمال المصريين وتدريبهم على كافة أنواع التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال بالإضافة إلى إرسال مهندسين وعمال وفنيين من مختلف التخصصات إلى التشيكك لمدة سنة للتدريب على التكنولوجيا الحديثة وتكوين كوادر مدربة لتدريب العمال والفنيين عند العودة ونقل الخبرات لهم.

والجدير بالذكر، أن  قطاع السكك الحديد شهد تطور هائل خلال الفترة الماضية، حيث تم تطوير العديد من القطارات والعربات، وإنشاء وتحديث ورش صيانة القطارات لتخدم على قطاع السكك الحديدية، حيث تهدف وزارة النقل إلي توطين صناعة النقل لما له من أهمية كبيرة حيث يتم تصنيع وصيانة كافة القطارات داخل مصر من خلال ورش متخصصة. 

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