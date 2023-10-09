بعد رفع الحد الأدنى للأجور رسميًا.. احسب مرتبك بالزيادة الجديدة

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن حزمة من قرارات الحماية الاجتماعية، خلال زيارته الأخيرة لمحافظة بني سويف، وبمقتضى هذه القرارات يبدأ استحقاق زيادة الحد الأدنى للأجور، وكذلك زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية مع صرف مرتبات شهر أكتوبر الجاري.

وذلك بعد إحالة قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات إلى مجلس النواب.

زيادة الحد الأدنى للأجور ليصبح 4 آلاف جنيه

ووفقا لما أعلنته وزارة المالية، في بيان، فإنه قد تم زيادة الحد الأدنى للأجور ليصبح 4 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه بداية من مرتب هذا الشهر، وزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه شهريًا.

ويستفيد من هذه الزيادة جميع الموظفين من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة بواقع 4.5 مليون موظف، وبتكلفة سنوية تبلغ نحو 16.4 مليار جنيه، كما يستفيد من العلاوة الاستثنائية 2023 العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية وعددهم نحو 336.4 ألف موظف بتكلفة سنوية تصل لنحو 1.2 مليار جنيه.

وبإمكان جميع الموظفين احتساب الزيادة الجديدة على رواتبهم من خلال الجدول الآتي الذي أعلنته وزارة المالية:

- مرتبات الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها: 11 ألف جنيه بدلا من 10 آلاف و500 جنيه شهريًا.

- مرتبات الدرجة العالية أو ما يعادلها: 9 آلاف جنيه بدلا من 8500 جنيه.

- مرتبات درجة المدير العام أو ما يعادلها: 7500 جنيه بدلا من 7 آلاف جنيه.

- مرتبات الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 7 آلاف جنيه بدلا من 6500 جنيه.

- مرتبات الدرجة الثانية: 6 آلاف جنيه بدلا من 5500 جنيه.

- مرتبات الدرجة الثالثة: 5500 جنيه بدلا من 5 آلاف جنيه.

- مرتبات الدرجة الرابعة: 5 آلاف جنيه بدلا من 4500 جنيه.

- مرتبات الدرجة الخامسة: 4500 جنيه بدلا من 4 آلاف جنيه.

- مرتبات الدرجة السادسة: 4 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه.

سيبدأ صرف المرتبات هذا الشهر من يوم الاثنين 23 أكتوبر الجاري، ووفقاً لما أعلنه بيان وزارة المالية.