تحرك عاجل من النواب بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور لعمال القطاع الخاص

تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ، بسؤال برلماني لوزير القوي العاملة ‏بشأن الحفاظ على حقوق العمال وتطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص .

وأوضحت “ سعيد ” فى تصريحات خاصة لصدى البلد " أن عمال مصر هم ثروتها القومية ، و الحفاظ على حقوقهم وتطبيق الحد الأدنى للأجور أصبح أمرا إلزامياً ، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

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وتساءلت عضو صحة البرلمان عن خطة الوزارة للحفاظ على حقوق العمال ؟وما مدى التزام شركات القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور ؟ ولماذا تم فصل 15 عامل من شركة نايل لينين أثناء الإضراب الجماعي للعمال بها بسبب تقاعس الشركة عن تطبيق الحد الأدنى للأجور ؟وكيف ستساهم الوزارة في حل هذه الأزمة وغيرها؟!.

