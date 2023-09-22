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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تحرك عاجل من النواب بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور لعمال القطاع الخاص

إيرين سعيد، عضو لجنة
إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب

تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ، بسؤال برلماني لوزير القوي العاملة ‏بشأن الحفاظ على حقوق العمال وتطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص .

وأوضحت “ سعيد ” فى تصريحات خاصة لصدى البلد " أن عمال مصر هم ثروتها القومية ، و الحفاظ على حقوقهم وتطبيق الحد الأدنى للأجور أصبح أمرا إلزامياً ،  في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

 

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بشرى سارة.. موعد صرف زيادة الأجور رسميا

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سؤال وجواب| موعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات الجديدة رسميًا

وتساءلت عضو صحة البرلمان عن خطة الوزارة للحفاظ على حقوق العمال ؟وما مدى التزام شركات القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور ؟ ولماذا تم فصل 15 عامل من شركة نايل لينين أثناء الإضراب الجماعي للعمال بها بسبب تقاعس الشركة عن تطبيق الحد الأدنى للأجور ؟وكيف ستساهم الوزارة في حل هذه الأزمة وغيرها؟!.
 

إيرين سعيد لجنة الصحة مجلس النواب القطاع الخاص حقوق العمال

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