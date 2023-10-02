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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النواب يستعد للموافقة.. احسب مرتبك بعد زيادة الأجور ورفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي

مجلس النواب
مجلس النواب

أحالت الحكومة مشروع قانون إلى مجلس النواب، بشأن الحد الأدنى للإعفاء الضريبي الذي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي برفعه إلى 45 ألف جنيه، في إطار حزمة من القرارات التي وجه بها لمساعدة المواطنين في ظل تلك الأزمة الاقتصادية الكبيرة الناجمة عن صراعات عالمية، كانت لها انعكاساتها على اقتصادات العالم ومن بينها مصر.

في التقرير التالي، نستعرض تفاصيل الحد الأدنى للإعفاء الضريبي،  بعد توجيه الرئيس السيسي بزيادته، وكم وصل، ومتى يتم تطبيق القرار، والذي يعد زيادة غير مباشرة في المرتبات.

قرار زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي

في 23 سبتمبر الماضي، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي توجيهاته للحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة، برفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%، لتكون 45 ألف جنيه بدلا من 36 ألف جنيه، ويأتي ذلك القرار بعد أقل من زيادة من رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 27 ألف جنيه إلى 36 ألف جنيه.

وتهدف  القرارات الخاصة برفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي، إلى تقليل نسبة وقيمة الاستقطاعات التي تتم على مرتبات الموظفين والعاملين سواء في القطاع الحكومي والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، أو العاملين بالقطاع الخاص.

موعد تطبيق الحد الأدنى للإعفاء الضريبي

وفيما يخص موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي، فإنه من المقرر أن يتم تطبيقه مع تطبيق زيادة المرتبات، أي من بداية شهر أكتوبر الجاري، والذي يتقاضى فيه الموظفون المرتبات بداية من يوم 25 أكتوبر إلى 30 من الشهر نفسه.

وتبقى موافقة مجلس النواب على زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي، بعدما قامت الحكومة بإحالته إلى المجلس، والذي سيحيله أيضا إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه.

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ويناقش مجلس النواب، خلال الجلسات المقبلة، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

احسب مرتبك بعد الإعفاء الضريبي

وحددت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستفيدين من قرار زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي، حيث يطبق على كل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاعين العام والخاص.

وفيما يلي، نرصد النسب الموضوعة بالقانون والمتعلقة بالضريبة على الدخل، والإعفاءات المقررة عليها:

الشرائح المعفية

- 2.5% للشريحة من 15 الف إلى 30 ألف جنيه سنويا «معفية وفقا للقانون».

- 10% للشريحة من 30 ألف إلى 45 الف جنيه سنويا. "معفية بالقانون"

- 15% للشريحة من 45 ألف إلى 60 ألف جنيه سنويا.

زيادة الحد الأدنى للمرتبات

ويرتفع الحد الأدنى للمرتبات، بداية من شهر أكتوبر الجاري، ليسجل نحو 4000 جنيها، بدلا من 3500 جنيه، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووفقًا لهذا القرار، سيتم زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلًا من 3500 جنيه، وزيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية الأعلى بما لا يقل عن 500 جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية.

ومن المقرر بدء صرف علاوة غلاء المعيشة للموظفين بعد الزيادة لتصل إلى 600 جنيها بدلا من 300 جنيه، وذلك بعد توجيهات الئريس عبد الفتاح السيسي بزيادتها، في ضوء الأزمة الاقتصادية الحالية.

وتصرف علاوة غلاء المعيشة بعد الزيادة، للموظفين بداية من شهر أكتوبر الجاري، كما تصرف العلاوة لأصحاب المعاشات، وذلك بداية من شهر نوفمبر المقبل، وبأثر رجعي لمدة شهر واحد فقط.

وتنتظر العلاوة موافقة مجلس النواب، الذي من المقرر أن ينظر فيها خلال الجلسات القادمة له، والتي تعقد مع انطلاق دور الانعقاد الرابع.

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