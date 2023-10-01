قرار عاجل من النواب خاص بـ زيادة علاوة غلاء المعيشة| موعد صرفها

يبدأ مجلس النواب، في إجراءات إقرار زيادة علاوة غلاء المعيشة، والتي كان قد صدر بها توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي، حيث تصرف للموظفين وأصحاب المعاشات، حيث تتضاعف العلاوة بموجب التوجيه من 300 جنيها إلى 600 جنيه، وذلك في إطار دعم الدولة للمواطنين لمواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار والموجهة التضخمية الحالية.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على إقرار علاوة غلاء المعيشة، وأحالها إلى مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، والذي مع أولى جلسات دور الانعقاد الرابع، اليوم الأحد، أحال مشروع القانون إلى اللجان المختصة، من أجل إصدار تقرير بشأنه لرفعه للجلسة العامة للمجلس خلال الأيام القليلة المقبلة والتي ربما تكون الأسبوع المقبل، بعد انتهاء الجلستين الإجرائيتين للمجلس والتي يتم فيها انتخابات مكاتب اللجان النوعية.

علاوة غلاء المعيشة

ويلزم لـ صرف زيادة علاوة غلاء المعيشة، موافقة مجلس النواب، وذلك بموجب القانون، سواء كانت العلاوة الخاصة بالموظفين أو بأصحاب المعاشات، والتي تقدر كل منها بـ 600 جنيه، وهي من اختصاصات المجلس التي تأتي قبل اختصاص رئيس الجمهورية بالتصديق على القانون، حيث يلزم أولا موافقة البرلمان، ثم تصديق رئيس الجمهورية عليه.

ويتم خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إقرار علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقرر بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

موعد صرف علاوة غلاء المعيشة

ومع دخول زيادة علاوة غلاء المعيشة إلى مجلس النواب، يكون قد اقترب موعد صرف العلاوة، سواء للموظفين أو لأصحاب المعاشات، حيث سينظر البرلمان في زيادة العلاوة خلال الجلسات القليلة المقبلة، وهي على رأس أجندته التشريعية.

وقبل صرف علاوة غلاء المعيشة، يجب أخذ موافقة البرلمان ،ثم تصديق رئيس الجمهورية على القانون، وبالتالي سيتقاضى الموظفون علاوة غلاء المعيشة في موعدهم الطبيعي بشهر أكتوبر، فيما يتأخر صرف زيادة علاوة غلاء المعيشة لأصحاب المعاشات لكن سوف يتقضاونها بأثر رجعي عند تقاضي مستحقاتهم عن شهر نوفمبر، وذلك بحسب الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

ومن المقرر أن يتم بدء صرف المرتبات للموظفين بداية من 25 أكتوبر وحتى يوم 30 من الشهر نفسه، وبالتالي يكون البرلمان قد أقر زيادة علاوة غلاء المعيشة، وبالتالي يصرف لهم 600 جنيه كعلاوة غلاء بدلا من 300 جنيه، وهي تضاف إلى المرتب وتصرف بشكل دائم مع صرف مرتبات كل شهر.

موعد صرف علاوة غلاء المعيشة للمعاشات

أما فيما يتعلق بموعد صرف علاوة غلاء المعيشة للمعاشات، فكما أشرنا، فإن حصول أصحاب المعاشات على زيادة علاوة الغلاء، سوف يكون بشهر نوفمبر، على عكس الموظفين الذين سيتقاضون الزيادة بشهر أكتوبر الجاري، ولكن دون ذلك ليس معناه حرمان أصحاب المعاشات من العلاوة لشهر.

فمن المقرر أن يتم صرف علاوة غلاء المعيشة لأصحاب المعاشات بأثر رجعي، فيحصلون على قيمة العلاوة عن شهر أكتوبر وكذلك عن شهر نوفمبر معًا، حيث يكون البرلمان قد أقر قانون زيادة علاوة غلاء المعيشة للموظفين وأصحاب المعاشات.

حالات للحصول على علاوتين

وفي بعض الحالات، يحصل الموظفون على علاوتين، بقيمة 1200 جنيها، وليس علاوة واحدة، وذلك في حال إذا كان الشخص يتقاضى معاشين، المعاش الأول هو المعاش الأصلي المستحق عن نفسه، والمعاش الآخر هو المستحق عن الآخرين.

ما هي علاوة غلاء المعيشة

علاوة غلاء المعيشة، هي علاوة استثنائية أو منحة استثنائية، أقرتها الدولة المصرية، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في شهر نوفمبر من عام 2022، وذلك بعد تصاعد حدة الغلاء وارتفاع الموجة التضخمية، فصدر التوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي حينها، بمنح الموظفين وأصحاب المعاشات، علاوة غلاء بقيمة 300 جنيه، والتي أقرتها الحكومة حينها، وأقرها أيضا مجلس النواب المصري، وأحالها لرئيس الجمهورية وصدق عليها، وبدأ صرفها من شهر نوفمبر، وحتى اليوم يتم صرفها بنفس تلك القيمة.

قبل أن يصدر الرئيس السيسي توجيهاته، الشهر الماضي، بزيادة تلك العلاوة من 300 جنيها، إلى 600 جنيها، نتيجة استمرار موجة الغلاء وارتفاع السعار بشكل كبير، فعمدت الدولة إلى توسعة مظلة الحماية الاجتماعية بعدد من القرارات التي كان من بينها زيادة علاوة الغلاء.