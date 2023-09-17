تصل لـ 15%.. زيادة جديدة لأصحاب المعاشات بخلاف علاوة الغلاء| موعد التطبيق

ينتظر أصحاب المعاشات، علاوة جديدة وزيادة تضاف لمستحقاتهم التي يحصلون عليها، وذلك بخلاف علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادتها من 300 جنيه إلى 600 جنيه، وذلك في إطار دعم أصحاب المعاشات والحرص على زيادة دخولهم وتحسين أحوالهم المعيشية في إطار حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي أصدرها الرئيس.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر توجيهاته للحكومة، أمس، السبت، بإقرار زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، للمستفيدين منها، لتكون 600 جنيه بدلا من 300 جنيه، والتي تم إقرارها في شهر نوفمبر الماضي بعد موافقة مجلس النواب، وذلك في إطار قرارات دعم المواطنين للتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية.

زيادة 15 % للمعاشات

وبخلاف علاوة غلاء المعيشة المشار إليها، التي وجه بها الرئيس السيسي، هناك علاوة جديدة تصرف لأصحاب المعاشات، وذلك وفقًا لما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، حيث ينص القانون على أنه تصرف علاوة دورية للمتقاعدين وذلك بشكل سنوي، وحدد القانون نسبة الزيادة المقررة سنويًا.

المعاشات تزيد في هذا لإطار بنسبة تصل إلى 15% بشكل سنوي، وهذا لا تدخل ضمنه علاوة غلاء المعيشة الصادر قرار بزيادتها مؤخرًا، حيث أنها علاوة استثنائية، لكن العلاوة الدورية، تصرف سنويًا من هيئة التأمينات الاجتماعية بقوة القانون، وتطبق في موعد محدد نص عليه قانون المعاشات أيضًا.

حد أقصى لـ زيادة المعاشات

وبالتزامن مع علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية والتي تصرف كعلاوة مقطوعة محددة القيمة بالتساوي بين جميع أصحاب المعاشات، فقد وضع قانون المعاشات حدًا أقصى للزيادة السنوية المقررة بالقانون، حيث نص على أن الزيادة تكون بحد أقصى 15%، ويراعى عند تحديد تلك الزيادة أن تكون موافقة ومتماشية مع مستويات التضخم السائدة في المرحلة والوقت الذي يطبق به القرار، وذلك لتخفيف العباء التضخمية عن كاهل أصاب المعاشات، ومساعدتهم في مواكبة التغيرات التي تطرأ على الأسواق وأسعار السلع.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه الحكومة بصرف العلاوة الدورية 2023 لأصحاب المعاشات، بالحد الأقصى للزيادة المقررة بالقانون، حيث وجه بأن تكون نسبة الزيادة 15%، وهو أقصى حد يمكن أن يصرف لأصحاب المعاشات ضمن الزيادة السنوية المقررة بالقانون.

موعد تطبيق زيادة المعاشات

وبعد إقرار زيادة علاوة غلاء المعيشة لأصحاب المعاشات لـ 600 جنيه، يتساءل أصحاب المعاشات والمتقاعدين عن موعد تطبيق العلاوة الدورية وهل تدخل علاوة غلاء المعيشة ضمن العلاوة الدورية أصلا أم لا؟، وهو السؤال الذي يجيب عنه قانون المعاشات الجديد، الذي وضح موعد زيادة المعاشات بالقانون.

وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات أول يوليو من كل عام، موعدًا لزيادة المعاشات وصرف العلاوة الدورية، والتي تصرف للمستفيدين والمستحقين للمعاش حتى 30 يونيو.

أما فيما يخص تداخل العلاوة الدورية مع علاوة غلاء المعيشة، فهذا غير صحيح، حيث أن علاوة غلاء المعيشة هي علاوة استثنائية، يصدر بها قانونًا منفصلا من جانب مجلس النواب، والذي كان قد أصدر نهاية العام الماضي قانونًا بها أصلا وكانت قيمتها 300 جنيه، إلا أن الرئيس وجه بالأمس بزيادتها إلى 600 جنيه.

المستفيدون من علاوة غلاء المعيشة

يستفيد من علاوة غلاء المعيشة جميع أصحاب المعاشات، والذي يبلغ عددهم قرابة 11 مليون مستفيدًا، ومن المقرر أن تصدر الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بيانًا توضيحيا بشأن علاوة غلاء المعيشة، وتفاصيل صرف الزيادة الجديدة التي تم التوجيه بصرفها من جانب رئيس الجمهورية.

كما أن علاوة غلاء المعيشة تصرف للمستحقين عن أصحاب المعاشات، وهم الأبناء سواء كان ولد أو بنت أو مطلقة، كما تصرف أيضًا علاوة غلاء المعيشة للأرملة، وجميع المستحقين للمعاش عن المستفيد الأصلي، وبنفس القيمة التي حددها القرار، كما يستفيدوا أيضًا من العلاوة الدورية التي تصرف سنويًا وتصل نسبتها إلى 15%.

قرارات استثنائية لأصحاب المعاشات

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار السنوات الأخيرة، مجموعة من القرارات الاستثنائية، لدعم أصحاب المعاشات وتحسين دخولهم، بدأت بصرف منحة على بطاقات التموين تصل لـ 300 جنيه لمن يقل معاشه عن 2500 جنيه ثم قرارات أخرى بتبكير موعد زيادة المعاشات آخر عامين لتكون في شهر أبريل بدلا من شهر يوليو.

ثم أخيرًا، التوجيه بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية التي كان قد تم البدء في صرفها بداية من شهر نوفمبر من عام 2022، لتصبح 600 جنيه، وذلك استكمالًا لسلسلة القرارات الصادرة لصالح أصحاب المعاشات.