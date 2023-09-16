أصبحت 600 جنيه.. السيسي يوجه مضاعفة منحة أصحاب المعاشات والمستفيدين.. عاجل

قرر الرئيس السيسي زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيها بدلا من 300، بالإضافة إلى زيادة الحد الادنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4000 جنيه، بدلا من 3500، لكافة العاملين بالجهاز الإداري.



ووجه الرئيس السيسي، خلال كلمته بافتتاح عددا من المشروعات القومية ببني سويف، بمضاعفة المنحة لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح ٦٠٠ جنيه لـ ١١ مليون مواطن.

واسترسل: إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.

