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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تفاصيل زيادة المعاشات المرتقبة بعد علاوة الغلاء.. تعرف عليها

زيادة المعاشات
زيادة المعاشات

زيادة الحد الأدنى للمعاشات.. لا يزال الحديث عن زيادة المعاشات متجددا، خاصة بعد مضاعفة علاوة الغلاء 300 جنيه ضمن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مؤخرا.

يذكر أن الرئيس السيسي، قد وجه الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة، بمضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه.

كما وجه الرئيس أيضا، بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتكون 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

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تفاصيل زيادة المعاشات الجديدة

تكلفة المنحة الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس السيسي تبلغ 32 مليار جنيه سنوياً ويستفيد منها ما يقارب من 11 مليون صاحب معاش ومستفيد، حيث قدرت الزيادة بـ 300 جنيه.

وفقا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، جمال عوض، فإنه اعتبارا من 1 أكتوبر القادم سيتم صرف زيادة المعاشات 600 جنيه بدلا من 300 جنيه كمنحة استثنائية، إلا أن صرف الأموال يتطلب قانون وموافقة مجلس النواب.

 وفي هذا السياق، تم إعداد مشروع قانون بشأن زيادة علاوة الغلاء والموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء، حيث من المقرر إقراره من قبل مجلس النواب عقب انعقاده في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر.

وبذلك سيتمكن أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من صرف معاش شهر نوفمبر مضافاً إليه المنحة المستحقة عن شهري أكتوبر ونوفمبر، وذلك عقب إقرار مجلس النواب لمشروع القانون.

حساب المعاش بعد الزيادة الجديدة

فيما يلي طريقة حساب مبلغ المعاشات المستحق بعد زيادة المعاشات الجديدة:

1- المواطن الذي يحصل على المعاش بقيمة 1300 جنيه بعد زيادة المعاشات الجديدة يصل إلى 1495 جنيها.

2- المواطن الذي يحصل على المعاش بقيمة 2300 جنيه بعد زيادة المعاشات الجديدة يصل إلى 2645 جنيها.

3- المواطن الذي يحصل على المعاش بقيمة 3500 جنيه بعد زيادة المعاشات الجديدة يصل إلى 4025 جنيها.

4- المواطن الذي يحصل على المعاش بقيمة 4300 جنيه بعد زيادة المعاشات الجديدة يصل إلى 4945 جنيها.

5- المواطن الذي يحصل على المعاش بقيمة 5300 جنيه بعد زيادة المعاشات الجديدة يصل إلى 6095 جنيها.

6- المواطن الذي يحصل على المعاش بقيمة 6500 جنيه بعد زيادة المعاشات الجديدة يصل إلى 7475 جنيها.

زيادة الحد الأدنى للمعاشات

وضع القانون 148 لسنة 2019 الخاص بالمعاشات والتأمينات، حزمة من الإصلاحات على نظام المعاشات، حيث تم وضع آلية لتحريك الحدود الدنيا أو أجور اشتراكات التأمينات في أول يناير كل عام بنسبة تصل لـ 15%.

ووفقا لرئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، فإن الحد الأدنى للمعاشات حاليًا 1105 جنيهات، على أن يصبح في مطلع يناير المقبل إلى 1300 جنيه، بينما يبلغ الحد الأقصى الآن 8720 جنيهًا، ويصل في يناير 2024 إلى 10 آلاف جنيه.

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