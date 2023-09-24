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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

توضيح هام لأصحاب المعاشات حول موعد صرف الزيادة الجديدة| تفاصيل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يتساءل أصحاب المعاشات عن تفاصيل منحة الشهرين التى سبتمبر صرفها وموعد صرفها، هل سيتم الصرف مع معاشات شهر أكتوبر 2023 ؟ حيث أوضح  اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إنه سيتم زيادة المعاشات بـ 300 جنيه وستكون مستحقة من بداية شهر أكتوبر المقبل ولكن سيتم صرفها في شهر نوفمبر.

 

وأضاف اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية سيتم صرف 300 جنيه زيادة شهر نوفمبر بالإضافة إلي 300 المستحقة عن شهر أكتوبر مع قبض معاشات  شهر نوفمبر المقبل، مشيراً إلى أن هذه الزيادة جاءت من الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل حماية المواطن من الظروف الاقتصادية الصعبة.

 

كما ينتظر جميع المستحقين من أصحاب المعاشات البالغ عدد 11 مليون صاحب معاش ومستفيد، صرف المعاشات متضمنة الزيادة الجديدة، التى وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتى تعمل على تطبيقها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية .

أصحاب المعاشات

وجه اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، خالص الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي،على توجيهاته المتتالية وغير المسبوقة في ملف دعم أصحاب المعاشات، التي تعكس مدي شعوره بالمواطنين وفي مقدمتهم أصحاب المعاشات كما توجه بخالص التهنئة للقيادة السياسية وأعضاء الحكومة وشعب مصر العظيم وبصفة خاصة أصحاب المعاشات بمناسبة قرب حلول المولد النبوي الشريف.

صرف شهرين للمعاشات 

وأوضح عوض أنه فور صدور توجيهات رئيس الجمهورية بحزمة الحماية الإجتماعية ومن بينها زيادة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بمبلغ 300 جنيه إعتباراً من أول أكتوبر القادم ، قامت الهيئة بالتنسيق مع وزارة المالية لإعداد مقترح مشروع القانون لحزمة الحماية الإجتماعية والذي وافق عليه مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 20/9/2023 وتم  إحالة مشروع القانون إلي مجلس النواب الذي سيبدأ دور الانعقاد القادم في الأسبوع الأول في شهر أكتوبر وعقب إقرار مجلس النواب لمشروع القانون سيتمكن أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من صرف معاش شهر نوفمبر مضافاً إليه المنحة المستحقة عن شهري أكتوبر ونوفمبر  وسيتم الصرف بداية من نوفمبر .

11 مليون صاحب معاش ومستفيد


وأشار عوض إلي أن تكلفة المنحة الإستثنائية تبلغ 32 مليار جنيه سنوياً ويستفيد منها ما يقارب من 11 مليون صاحب معاش ومستفيد. 


وأكد رئيس الهيئة علي أن إهتمامات رئيس الجمهورية بفئة أصحاب المعاشات جاءت منذ تولي سيادتة المسئولية عام 2014 و قد إنعكست بشكل مباشر علي قيم المعاشات حيث بلغت قيمة المعاشات المنصرفه في العام المالي المنتهي 2022/2023 مبلغ 340 مليار جنيه بينما كانت 86.5 مليار في العام المالي 2013/2014 مشيراً إلي أن آخر زياده للمعاشات كانت منذ 6 أشهر و تحديداً في 1/4/2023 بنسبة 15% من إجمالي المعاش بحد أدني 170 جنيه و حد أقصي 1635 و بتكلفة سنوية 55 مليار جنيه .

اصحاب المعاشات معاشات شهر أكتوبر زياده

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