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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد يوسف: موديست مهاجم عالمي يحتاج للصبر

صدى البلد

 

قال محمد يوسف المدير الفني الأسبق لفريق الأهلي، إن هناك تركيزا شديدا على الفرنسي موديست مهاجم الفريق، موضحًا أنه يحتاج لتنوع هجوم الأهلي.

وأضاف يوسف، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن موديست يمتاز بضربات الرأس، وهو ما يحتاجه في الأهلي، عن طريق إرسال الكرات العرضية له.

وأشار إلى أن الحكم على فشل صفقة موديست غير منطقي على الإطلاق، خاصة أنه بحاجة لمزيد من الوقت، مضيفًا «الأهلي تعاقد مع مهاجم عالمي براتب كبير وهو ما يضطر الجميع للتركيز معه لكن الأمور أبسط من ذلك».

واختتم تصريحاته، أن موديست يحتاج من يخدم عليه من اللاعبين، بالإضافة إلى الصبر والتعاون من زملائه للاستفادة من إمكانياته الكبيرة.

https://www.youtube.com/watch?v=P4ddv_dMHyM

الأهلى محمد يوسف فريق الاهلي

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