عودة بعثة رجال يد الاهلي بعد التتويج بلقب البطولة الأفريقية بالكونغو

عادت بعثة فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى إلى القاهرة بعد التتويج بلقب البطولة الأفريقية بالكونغو برازافيل بالفوز على شبيبة كينشاسا الكونغولي بنهائى المنافسة الأفريقية .

تأهل فريق كرة اليد بالنادى الأهلى إلى النهائى بالفوز على نظيره بى إم سى الكونغولى بنتيجة 37/24، فى إطار نصف نهائى البطولة الأفريقية للرجال.



واستطاع فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى التأهل إلى نصف النهائى بالفوز على نظيره نزيكو الكاميرونى بنتيحة 35/18 فى إطار ربع نهائى البطولة الأفريقية.



كما نجح فريق رجال يد الأهلى فى التأهل إلى ربع النهائى محققا العلامة الكاملة بالدور الأول، حيث حقق الفوز على نظيره شبيبة كينشاسا الكونغولى، بنتيجة 42/30، فى إطار ثالث مواجهاته ببطولة أفريقيا، بعد الفوز فى أول مواجهتين.

ويترأس البعثة خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي، ويضم فريق "رجال يد الأهلي" كلا من: عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن علي «فيصل»- إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - محمود عبد العزيز «جدو» - راضي محمد راضي.