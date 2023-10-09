ضبط راكب بحوزته 117 كارت فيزا بمطار القاهرة

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية، في ضبط راكب مصري بحوزته كمية كبيرة من كروت الفيزا بأسماء مختلفة ولحسابات ببنوك متنوعة.



وذكرت مصادر بالمطار أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة خطوط طيران النيل القادمة من الشارقة استوقف مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة، والذي أنكر ما بحوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية سوى 4 سبائك ذهبية بأوزان قليلة، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة تلاحظ وجود السبائك الذهبية المذكورة، وبتفتيش حقائب الراكب يدويا تم ضبط 117 كارت فيزا السالف ذكرها، منها عدد قليل جدا باسم الراكب والباقي بأسماء لأعداد كبيرة من الأشخاص .



وقام رئيس الجمارك بسؤال الراكب عن سبب حوزته لكل هذه الكروت فأفاد بانه استخدمها في حدودها القصوى لسداد ثمن بضائع يقوم بإحضارها أو بشحنها لمصر، وأمر مدير الإدارة الثالثة بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 59 لسنة 2023 ضد الراكب بعد العرض على الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكب للنيابة المختصة.

