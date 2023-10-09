رغم إصابته.. إسلام عبدالمعين يحصد ذهبيتين في بطولة العالم بالقوة البدنية |فيديو

قال اللاعب إسلام عبد المعين، بطل العالم في لعبة القوة البدنية، إنه حصل علي ذهبيتين في بطولة مستر أمريكا للقوة البدنية رغم أنه كان مصابا قبل دخوله للبطولة ولكنه قاوم جميع الظروف ليحقق نجاحاً يفتخر به المصريون أجمع.

وأضاف "عبد المعين" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع علي القناة الأولى المصرية، أنه فخور برفع علم مصر في بطولة مستر أمريكا وربما تكون هذه المرة الأولى التي يرفع فيها علم مصر في تلك البطولة وهذا ما يجعله يشعر بالفخر.

وتابع أنه دخل مستر أولمبياد ثلاث مرات وحصد المركز الأول، موضحاً أنه يحب أن يرسل جميع عبارات الشكر لجميع من قام بمساندته خلال الفترة الماضية ليصل إلى هو عليه الآن.