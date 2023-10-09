حماس: لا نمانع عقد صفقة تبادل تضمن الإفراج عن 36 أسيرة فلسطينية

نقلت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية عن مصدر في حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" قوله، إن وساطة متقدمة تقودها قطر، لإجراء صفقة تبادل عاجلة مع الاحتلال.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن الدوحة تسعى بدعم أمريكي إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن الإسرائيليات اللاتي تم أسرهن يوم السبت الماضي، مقابل الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال.

وأضاف أن قياديًا في حركة حماس أبلغ قطر عدم ممانعة المقاومة الفلسطينية إجراء الصفقة على أن تضمن الإفراج عن جميع الأسيرات الفلسطينيات البالغ عددهن 36 أسيرة.

وفي وقت سابق، قال القيادي في حركة حماس الفلسطينية، موسى أبو مرزوق، إن حركة لديها أكثر من 100 أسير إسرائيلي، ومن بينهم ضباط كبار.

وحسب قناة “الغد” الإخبارية، أوضح أبو مرزوق، أن هدف عملية “طوفان الأقصى” حماية الأقصى ووقف التقسيم الزماني والمكاني.

ولفت إلى أنه “من المبكر الحديث عن مفاوضات لوقف القتال في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي”.