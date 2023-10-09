تحرير سيناء.. ندوة يلقيها لواء أركان حرب هشام الحلبي بألسن عين شمس



نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن جامعة عين شمس، ندوة بعنوان تحرير سيناء ما بين الحرب والسلام"، تحت رعاية أ.د.غادة فاروق، القائم بأعمال رئيس الجامعة، أ.د.سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف أ.د.يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و حاضر خلالها اللواء طيار أركان حرب هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، بمناسبة ذكرى مرور خمسين عاما على نصر أكتوبر.



افتتحت فعاليات الندوة أ.د.يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مؤكدة أن اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة تعد أحد أهم المناسبات التى من خلالها نستعرض تاريخنا المشرف و ننمى الحس الوطنى للطلاب و غرز مفهوم الوطنية لدى أبناءنا الطلاب، لافته إلى أن مرور خمسين عاما على انتصارات أكتوبر وتعاقب الأجيال يستوجب تذكير الجيل الجديد ببطولات أبائهم و اجدادهم و بناء شخصية البطل داخلهم ليستكمل الأحفاد أمجاد سابقيهم و استلهام العزيمة والروح القتالية في شتى المجالات حتى تحقق النجاحات على مختلف الأصعدة.

وخلال كلمتة أكد اللواء طيار أ.ح.هشام الحلبي، أن مع مرور خمسين عاما على انتصارات أكتوبر المجيدة سنجد على شبكة الإنترنت العديد من المعلومات المغلوطة حول الحرب التى يستهدف الجانب الإسرائيلي زراعتها في عقول الأجيال الجديدة لمحاولة تخفيف وطأة إنكسارهم على يد الجيش المصري العظيم.

وطرح سؤالًا حيويًا لماذا احتلت اسرائيل عام ١٩٦٧، حيث أن العمق الاستراتيجي الإسرائيل قليل جدا لا يمثل اكثر من ٧ كيلو و من الناحية العسكرية فهو عقبة كبيرة، و عسكريًا لو حاربوا داخلة سينهزموا و سيتم تدمير الدولة الاسرائيلية، ولذلك قاموا بالحروب و احتلال اراضي خارج اراضيهم ؛ و هي نظريات عسكرية صحيحة، فقاموا بتنفيذ تلك الأفكار يوم ٥ يونيو واحتلال أراضي اربعة دول عرببة منهم مصر، لذلك احتل سيناء بالكامل.

كما قام الجانب الإسرائيلي بالتمركز عند مانع قناة السويس و قام بوضع خطة نيران، واستعمل مضخات "النابلم" لاشعال الماء في لحظات بدرجة حراة ١٢٠٠ درجة ، و قام بعمل مانع ترابي بارتفاع ٢٠ متر ويعلوه اماكن للدبابات و المدافع وهو ثانى خط دفاعى، وقاموا بوضع خط دفاعى ثالث وهو خط بارليف، وهى دشم حصينة مكونة من طبقات دبش وحديد و خط سكة حديد و بها فتحات نيرات غير طبيعية، وهي نظرية الأمن الاسرائيلية.

وعن نتائج حرب ١٩٧٣، أوضح أن إسرائيل كانت تمتلك أحدث الأسلحة الأمريكية ونحن نمتلك سلاح دفاعى روسي قديم من الحرب العالمية الثانية والعالم يرفض منح المنهزم سلاح وهي قاعدة عالمية، ولكننا استطعنا كسر نظريات عالمية عسكرية بسلاح دفاعى قديم وهو ما جعلهم يجلسوا للمفاوصات و رجوع الأرض و توقيع اتفاقية سلام رغما عنهم.

واستطرد حديثة مشيرًا الى أن تحرير سيناء لم يكتمل بالحرب فقط، حيث أنه تم تشكيل لجنة أمريكية wsag يرأسها رئيس امريكا لنجدة اسرائيل، و تم إنشاء جسر جوى و بحري متواصل لدعم اسرائيل على الفور، تم خلاله نقل معدات عسكرية متطورة بلغ وزنها ٢٢ الف طن عبر الجو و ٨٥ الف طن عبر النقل البحري، فاصبحنا نحارب امريكا بجانب اسرائيل، كما دفعت امريكا بطائرات استطلاع استراتيجية لمعرفة مواقع القتال.

وتابع حديثة مشيرًا إلى أنه من أول الحرب تم عرض وقف اطلاق النار خمس مرات على الرئيس السادات، ففطن لمخطط امريكا بتدمير السلاح المصري على الارض لفرض شروط امريكا خلال المفاوضات.

وأشار إلى أن معاهدة السلام اقرت التزام الجانبين بالسلام في الشرق الاوسط وفق معاهدة الأرض مقابل السلام، وتعنى أن السادات جعلهم يوقعون على اتفاقية بخصوص دول الشرق الاوسط و الدول العرببة الجيران لإسرائيل. واستردت مصر سيناء بسيادة كاملة.

وشهدت الندوة تفاعل كبير من طلاب الكلية و طرح اسئلة اجابها اللواء طيار أ.ح.هشام الحلبي، وفي الختام قامت أ.د.يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بتكريم الضيف وتسليمة درع و شهادة تقدير تكريمًا لإسهاماته الرائدة في الندوة.