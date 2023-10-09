محمد الأمين: طوفان الأقصى رد فعل على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة|فيديو

قال محمد الأمين الكاتب الصحفي، إن عملية طوفان الأقصى كانت ردة فعل على استمرار إسرائيل في الاعتداء على الأراضي الفلسطينية، وانتهاك القانون الدولي وتجاوزها لكافة الاتفاقيات الدولية مع غياب مجلس الأمن بشكل كامل.

الولايات المتحدة تستهدف زيادة حدة الاضطراب من خلال تعاطيها مع الأحداث

وأضاف الأمين، خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي في برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن إسرائيل تستخدم ملف رعايا بعض الدول ضمن أسرى اعتقلتهم المقاومة الفلسطينية، لمحاولة زيادة الدعم من الخارج وتأجيج تلك الدول ضد المقاومة الفلسطينية.

وأشار محمد الأمين الكاتب الصحفي، إلى أن الولايات المتحدة تستهدف زيادة حدة الاضطراب من خلال تعاطيها مع الأحداث، مضيفاً أن واشنطن حركت أسطولها البحري وحاملة طائرات تجاه إسرائيل، بما يعني إعلان حرب، وهو أمر مستغرب من أمريكا رغم أنها تعلم تماما الأسباب الرئيسية لما حدث.