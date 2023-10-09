استهداف المواطنين برصاص حي.. إسرائيل تجري عمليات انتقامية وتطور بشكل المقاومة|طوفان الأقصى

مع دخول اليوم الثالث للمواجهات المشتعلة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، تكثفت الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، والقصف والاشتباكات في الضفة الغربية، وقصف الطيران الإسرائيلي مسجدين في غزة خلال الساعات الماضية.

غزة

قصف مسجدين بغزة

فيما أعلنت القوات الجوية الإسرائيلية أنها استهدفت عدة مواقع للفصائل الفلسطينية، وأضافت عبر منصة إكس( تويتر سابقا)، أن من بين المواقع التي تم قصفها مركز لإدارة العمليات داخل مسجد في جباليا مشيرة إلى أنه تم تدميره بالكامل.

وكان الطيران الإسرائيلي شن غارات "عنيفة ومتواصلة" خلال الساعات الماضية على بيت حانون شمال قطاع غزة.

كما استهدفت المدفعية بقذائفها مناطق شرق وشمال مخيم البريج وشرق حي الزيتون والشجاعية في غزة.

فيما أفيد عن سقوط 18 قتيلا في قصف إسرائيلي على منازل برفح جنوب غزة، وفق ما نقلت وسائل إعلام فلسطينية اليوم.

إلى ذلك، اقتحمت القوات الإسرائيلية مخيم عقبة جبر جنوب أريحا بالضفة الغربية وبث التلفزيون الفلسطيني مقطع فيديو قال إنه لعملية الاقتحام، مشيراً إلى اندلاع اشتباكات مسلحة مع الإسرائيليين.

واقتحمت القوات الإسرائيلية مدينة طوباس شمال الضفة من المدخل الشرقي وانتشرت في عدة أحياء، بينما أطلق الجيش الإسرائيلي "الرصاص الحي بشكل كثيف صوب المواطنين" خلال المواجهات، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية.

فيما ارتفع عدد القتلى في الجانب الفلسطيني إلى 465، فضلا عن مئات الإصابات، جراء القصف الإسرائيلي.

أما حصيلة القتلى الإسرائيليين فبلغ أكثر من 700، وأكثر من 2200 جريح في أحدث إحصائية رسمية حتى الآن، جراء العملية المباغتة التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية فجر السبت الماضي.

ونقلت القناة 12 العبرية عن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، تقديراته بأنه ما زال هناك ما بين 400 و500 مقاتل من المسلحين الفلسطينيين يقاتلون بشراسة في مناطق مختلفة في غلاف غزة.

وقالت إن هؤلاء المقاتلين ينتمون إلى فصائل كتائب عـ.ـز الدين القـ.ـسـ.ـام، الجناح العسكري لحـ.ـمـ.ـاس، والفصائل الأخرى.

وفي وقت سابق، الاثنين، قالت قناة كان العبرية إن ما بين 800 إلى 1000 من نخبة حـ.ـمـ.ـاس، شاركوا في التسلل إلى غلاف غزة تحت غطاء الصواريخ ووصلوا إلى 20 بلدة و11 معسكرا للجيش الإسرائيلي.

غارات إسرائيلية

نزوح الآلاف داخل المدارس

وعلى الصعيد ذاته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "الليلة تسلل حوالي 70 مسلحا إلى مستوطنة بئيري، وبعد تبادل إطلاق النار قتل معظمهم"، مضيفا أن بعضا منهم تحصنوا في منازل في المستوطنة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري: "يتم التحقيق في احتمال وجود إرهابيين تسللوا إلى إسرائيل عبر الأنفاق في هذا الوقت هناك 6 مراكز قتال مفتوحة في قطاع غزة، الليلة تسلل حوالي 70 إرهابيًا إلى كيبوتس بئيري، بعد تبادل إطلاق النار قُتل معظمهم".

ومن ناحية ثانية، زعم الجيش الإسرائيلي أنه تم تدمير 3 أنفاق لحماس في بيت حانون.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه يشتبه بوجود نفق من غزة باتجاه مستوطنة بئيري وهذا ربما يفسر استمرار سيطرة مقاتلي حماس الكاملة على المستوطنة.

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الاثنين، إن ما يقرب من 74 ألف فلسطيني نزحوا إلى 64 مدرسة ومأوى تابع لها في قطاع غزة.

وأضافت الوكالة في بيان صدر عنها، أنه من المرجح أن تزداد الأعداد مع استمرار القصف العنيف والغارات الجوية بما في ذلك على المناطق المدنية.

وأشارت الوكالة في بيانها إلى أن مدرسة تابعة للأونروا تأوي عائلات نازحة في قطاع غزة تعرضت للقصف المباشر، ولحقت أضرارا جسيمة بالمدرسة، التي تأوي أكثر من 225 شخصا.

وأوضح أن فرق الأونروا تقوم بتزويد العائلات بالمأوى والمياه النظيفة، ويجري إعداد الإمدادات لتسليمها إلى الأسر، ويشمل ذلك المواد الغذائية ومستلزمات النظافة ومواد التنظيف.

وطالبت الأونروا بحماية المدنيين في جميع الأوقات، والتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، مشددة على ضرورة تجنيب المدارس وغيرها من البنى التحتية المدنية، بما في ذلك تلك التي تأوي الأسر النازحة، للهجوم أبدا.

الفلسطينيين داخل المدارس

14 ألف برازيلي في إسرائيل

وتعتزم الحكومة البرازيلية إرسال ست طائرات على الأقل لإعادة مواطنيها الراغبين في مغادرة إسرائيل والأراضي الفلسطينية بعد الهجوم الذي بدأته حركة حماس، على ما أعلنت القوات الجوية البرازيلية.

وقال قائد القوات الجوية مارسيلو داماسينو للصحافة بعد اجتماع مسؤولي وزارتي الخارجية والدفاع في مقر الرئاسة في برازيليا "لدينا ست طائرات جاهزة" بسعة تصل إلى 230 راكبا.

وأضاف أن الهدف هو إجلاء "جميع البرازيليين الموجودين في المنطقة والراغبين" في المغادرة، ومن المقرر أن تنطلق أولى الرحلات الجوية بين الاثنين والثلاثاء.

وقال داماسينو إن عددا من المواطنين سبق لهم أن غادروا المنطقة على متن رحلات جوية تجارية.

وتقدر الحكومة أن ثمة 14 ألف برازيلي يقيمون في إسرائيل و6 آلاف في الأراضي الفلسطينية، وأن "الغالبية العظمى منهم" تضررت جراء الهجمات، حسب بيان صادر عن وزارة الخارجية.

وأمر الرئيس الأميركي جو بايدن بـ"دعم إضافي" لإسرائيل إثر هجمات حركة حماس الفلسطينية، وفق ما أعلن البيت الأبيض الأحد، مشيرًا إلى أن بايدن أبلغ رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بأن مساعدة عسكرية أمريكية اضافية في طريقها إلى إسرائيل.

وقالت الرئاسة الأمريكية في بيان إن بايدن ونتانياهو "ناقشا أيضا الجهود القائمة لضمان ألا يعتقد أعداء إسرائيل أنهم يستطيعون أو أن عليهم استغلال الوضع الراهن".

وجاء في البيان أيضًا أن "الرئيس أمر بدعم إضافي لإسرائيل في مواجهة الهجوم الإرهابي غير المسبوق لحماس".

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في بيان إن "حكومة الولايات المتحدة ستزود قوات الدفاع الإسرائيلية بسرعة بمعدات وموارد إضافية، بينها ذخائر".

وأضاف أنه وجه حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد آر فورد" والسفن الحربية المرافقة لها إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، وأن واشنطن تعمل على تعزيز أسراب الطائرات المقاتلة في المنطقة.

وتابع أن إرسال سفن أمريكية وطائرات ومساعدات لإسرائيل "يعكس الدعم الأمريكي القوي لقوات الدفاع الإسرائيلية والشعب الإسرائيلي".

البرازيل

الأولوية هي انهاء العنف

يأتي هذا الإعلان بعدما أكد مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية السبت أن مناقشات رفيعة المستوى تجري بين المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين بشأن المساعدات العسكرية.

ومن جانب ذلك، دعت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها إلى حماية المدنيين وشددت على أن الأولوية العاجلة هي إنهاء العنف وحماية المدنيين.

وشددت الخارجية الإماراتية على أن الهجمات التي تشنها حركة حماس ضد المدن والقرى الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة، بما في ذلك إطلاق آلاف الصواريخ على التجمعات السكانية، تشكل تصعيدًا خطيرا وجسيما.

وشددت الوزارة على أن دولة الإمارات تواصل بشكل وثيق مع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين لإعادة تهدئة الأوضاع وخفض التصعيد بأسرع وقت ممكن في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة والعودة إلى المفاوضات للتوصل إلى تسوية نهائية وفقا لحل الدولتين للفلسطينيين والإسرائيليين الذين يستحقون العيش بسلام وكرامة.

أجرى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد اتصالات هاتفية مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس السوري بشار الأسد والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ورئيس وزراء كندا جاستن ترودو تتعلق بتطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة.

وبحث الشيخ محمد بن زايد خلال الاتصالات ضرورة وقف التصعيد والتهدئة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس لحماية جميع المدنيين والحفاظ على أرواحهم، إضافة لأهمية التحرك العاجل من قبل المجتمع الدولي لاحتواء التوتر ودفع الجهود المبذولة تجاه مسار السلام الشامل والعادل الذي يضمن عدم إدخال المنطقة في أزمات جديدة تهدد أمنها واستقرارها.

الشيخ محمد بن زايد

المشهد يزداد تعقيدا

وفي هذا الصدد، قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إنه لا شك المشهد يزداد تعقيدا في ظل رغبة حكومة نتنياهو في ان تنتقم مما حدث من المقاومة الفلسطينية وهذه العملية النوعية التي شكلت مشهد جديد في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي نتيجة أن هذه العملية ولأول مرة تكون داخل عمق الأراضي المحتلة الفلسطينية.

وأوضح فارس ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هذه العملية أدت الي سقوط الكثير من القتلى من الجانب الإسرائيلي بالإضافة الي قوة حماس على الأرض واظهارها بانها أصبحت لها انياب حقيقية تؤلم الجانب الإسرائيلي، وبالتالي كل هذه المعطيات دفعت الجانب الإسرائيلي للتحرك بشكل كبير باتجاه العمل على تنفيذ عملية انتقامية لحفظ ماء الوجه في الداخل الإسرائيلي على اعتبار ان حكومة نتنياهو تريد حتى قبل هذه الازمة لفترة تريد ان تستمر لأطول فترة ممكنة على حساب الدم الفلسطيني.

وتابع: وبالتالي من الممكن جدا ان تتسع دائرة الصراع كما شاهدنا إطلاق صواريخ من جنوب لبنان على مزارع شبعا المحتلة، وبالتالي أرى ان الأمور من الممكن ان تخرج عن السيطرة ولابد ان يكون هناك تغليب للغة العقل.

وأكد أن على الرغم من أن هذه العملية كانت صدمة ورعب للجانب الإسرائيلي الا أن ليس امام حكومة نتنياهو خيارات كثيرة في التعامل مع قطاع غزة، إذا أراد ان يكون هناك عملية بريه لاقتحام هذا القطاع فانه يتسبب خسائر كثيرة للجانب الإسرائيلي.

ورقه ضغط حقيقية

وأضاف أن هناك ورقه ضغط حقيقية تملكها الأن المقاومة الفلسطينية لان وجود هذا العدد الاسرى الإسرائيليين في يد المقاومة يجعل حكومة نتنياهو مغلولة في التعامل مع المقاومة الفلسطينية.

ولفت: بالإضافة ان هناك تهديدات بان تتحول هذه المنطقة الي صراع إقليمي مشتعل لذلك تحركت الدولة المصرية وقيادتها السياسية من خلال نظرة استباقية للأحداث، واتجهت الدولة المصرية للدول الفاعلة في المشهد الدولي والمشهد الدولي والقوى الدولية تعول كثيرا على الدولة المصرية، لأنها الدولة الوحيدة القادرة التي تقوم بدور الوساطة بشكل كبير باعتبارها وسيط مقبول لكلا الطرفين.

واستطرد: الدولة المصرية تسعى الي وجود تفاهمات بالتنسيق والتشاور سواء مع القوى الدولية والشركاء الدوليين او حتى على مستوى القوى العربية، فكان هناك اتصال هاتفي بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي ماكرون ورئيس اتحاد الأوروبي شارل ميشيل والتنسيق بين وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظرائه في السعودية والأردن وأيضا اتصالات مكثفة مع كل دول العالم للعمل بشكل كبير على إيجاد ضغط حقيقي على الأطراف الفاعلة ليتوقف هذا المشهد الذي يزداد تعقيدا يوما بعد يوم.