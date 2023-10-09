حركة الجهاد: إسرائيل مضطرة لإبرام صفقة لتبادل الأسرى مع الفلسطينيين

قال نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، محمد الهندي، إن الحركة تدربت وتجهزت مسبقاً لعمليات خطف جنود إسرائيليين كتلك التي تم تنفيذها في العملية العسكرية التي شنتها فصائل فلسطينية في قطاع غزة.

وأضاف الهندي لوكالة أنباء العالم العربي إن "القتال يجري داخل إسرائيل بينما هي ترد بقصف المنازل السكنية وتقتل المدنيين".

وتابع: "مستقبل هذه الحرب ما زال طويلاً، وقد تنتهي بتفكيك كيان دولة إسرائيل، لدينا الإرادة والاستعداد الكامل للاستمرار في هذه الحرب، ونحن ندافع عن أرضنا ومقدساتنا".

وتوقع الهندي أن إسرائيل ستضطر في وقت لاحق إلى عقد صفقة تبادل أسرى، وستكون مشرّفة وتفضي إلى إطلاق جميع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية".

وحسب تقديرات الحكومة الإسرائيلية، فإن الفصائل الفلسطينية التي شاركت في الهجوم على البلدات والمدن المحيطة بقطاع غزة، نجحت في أسر ما يزيد عن 100 إسرائيلي، في حين أعلنت حركة الجهاد، في وقت سابق، احتجاز 30 أسيراً إسرائيلياً، حتى الآن، مع استمرار المواجهات في مدن إسرائيلية عدة.

وقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، تعيين العميد احتياط، جال هيرش، مسؤولاً عن ملف المفقودين والمختطفين، عقب عملية "طوفان الأقصى" التي تشنها الفصائل الفلسطينية ضد إسرائيل.