طريقة عمل مكرونة وايت صوص بأقل التكاليف

المكرونة من الاكلات اللذيذة التي يمكن ان نقدمها بطرق مختلفة ونقدم لكي اليوم طريقة عمل مكرونه وايت صوص بالفراخ

● لسلق المكرونة

• 1/2 كيلو مكرونة اقلام

• 1 ملعقة صغيرة من الملح

● مكونات الصوص الأبيض

• 1/4 كيلو شرائح صدور دجاج

• كيلو مشروم شرائح (اختياري)

• 1 بصلة مفرومة

• 1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم

• بقدونس مفروم

• 1 كوب جبنة شيدر

• 2 ملعقة كبيرة دقيق

• 2 كوب من الحليب

• 1 كوب من كريمة الطهي

• 2 ملعقة من الزيت

• 2 معلقه كبيره زبده

• ملح و فلفل أسود

• رشة من السكر

● الطريقه بالتفصيل

لسلق المكرونة

• املئي اناء بالماء و ضعيه على النار حتى يغلي ثم اضيفي اليه الملح و الزعتر

• افرغي كيس المكرونة في الماء و اسلقيها حوالي 8 دقائق حتى تنضج

• ضعي المكرونة في مصفاه حتى تكملي باقي الخطوات

● طريقة عمل الصوص الابيض

• ضعي ملعقة من الزبدة و ملعقة من الزيت في اناء على النار حتى تسخن ثم انزلي بشرائح الفراخ و قلبيها حوالي دقيقتان

• اضيفي البصلة المبشورة و شوحيها مع الدجاج حتى يتغير لونها ثم ضعي الثوم و قلبيه مع المكونات

• اضيفي المشروم و شوحيه مع الدجاج حتى يذبل , ضعي الملح و الفلفل حسب الرغبة و قلبي الخليط ثم ارفعيه من على النار

• ضعي ملعقة من السمنة و ملعقة من الزيت في اناء على النار و اضيفي الدقيق و استمري في التحريك حتى يتغير لونه قليلا

• صبي كمية الحليب بالتدريج مع التحريك المستمر حتى لا يتكتل الدقيق

• ارفعي الصوص من على النار و ضعي الملح و الفلفل و الكريمة و اخلطيهم جيدا

• صبي الوايت صوص على الفراخ و المشروم و اخلطيهم

للتحضير

ضعي المكرونة المسلوقة مع خليط الدجاج و الصوص الأبيض و قلبيهم جيدا