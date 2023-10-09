طريقة عمل مكرونة وايت صوص بأقل التكاليف

المكرونة من الاكلات اللذيذة التي يمكن ان نقدمها بطرق مختلفة ونقدم لكي اليوم طريقة عمل مكرونه وايت صوص بالفراخ
● لسلق المكرونة
• 1/2 كيلو مكرونة اقلام
• 1 ملعقة صغيرة من الملح
● مكونات الصوص الأبيض
• 1/4 كيلو شرائح صدور دجاج
• كيلو مشروم شرائح (اختياري)
• 1 بصلة مفرومة
• 1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم
• بقدونس مفروم
• 1 كوب جبنة شيدر
• 2 ملعقة كبيرة دقيق
• 2 كوب من الحليب
• 1 كوب من كريمة الطهي
• 2 ملعقة من الزيت
• 2 معلقه كبيره زبده
• ملح و فلفل أسود
• رشة من السكر
● الطريقه بالتفصيل
لسلق المكرونة
• املئي اناء بالماء و ضعيه على النار حتى يغلي ثم اضيفي اليه الملح و الزعتر
• افرغي كيس المكرونة في الماء و اسلقيها حوالي 8 دقائق حتى تنضج
• ضعي المكرونة في مصفاه حتى تكملي باقي الخطوات
● طريقة عمل الصوص الابيض
• ضعي ملعقة من الزبدة و ملعقة من الزيت في اناء على النار حتى تسخن ثم انزلي بشرائح الفراخ و قلبيها حوالي دقيقتان
• اضيفي البصلة المبشورة و شوحيها مع الدجاج حتى يتغير لونها ثم ضعي الثوم و قلبيه مع المكونات
• اضيفي المشروم و شوحيه مع الدجاج حتى يذبل , ضعي الملح و الفلفل حسب الرغبة و قلبي الخليط ثم ارفعيه من على النار
• ضعي ملعقة من السمنة و ملعقة من الزيت في اناء على النار و اضيفي الدقيق و استمري في التحريك حتى يتغير لونه قليلا
• صبي كمية الحليب بالتدريج مع التحريك المستمر حتى لا يتكتل الدقيق
• ارفعي الصوص من على النار و ضعي الملح و الفلفل و الكريمة و اخلطيهم جيدا
• صبي الوايت صوص على الفراخ و المشروم و اخلطيهم
للتحضير
ضعي المكرونة المسلوقة مع خليط الدجاج و الصوص الأبيض و قلبيهم جيدا