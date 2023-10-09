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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

طريقة عمل مكرونة وايت صوص بأقل التكاليف

صدى البلد

المكرونة من الاكلات اللذيذة التي يمكن ان نقدمها بطرق مختلفة ونقدم لكي اليوم طريقة عمل مكرونه وايت صوص بالفراخ

 

● لسلق المكرونة

 

• 1/2 كيلو مكرونة اقلام

 

• 1 ملعقة صغيرة من الملح

 

● مكونات الصوص الأبيض

 

• 1/4 كيلو شرائح صدور دجاج

 

•  كيلو مشروم شرائح (اختياري)

 

• 1 بصلة مفرومة

 

• 1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم

 

• بقدونس مفروم

 

• 1 كوب جبنة شيدر

 

• 2 ملعقة كبيرة دقيق

 

• 2 كوب من الحليب

 

• 1 كوب من كريمة الطهي

 

• 2 ملعقة من الزيت

 

•  2 معلقه كبيره زبده

 

• ملح و فلفل أسود

 

• رشة من السكر

 

● الطريقه بالتفصيل  

 

لسلق المكرونة

 

• املئي اناء بالماء و ضعيه على النار حتى يغلي ثم اضيفي اليه الملح و الزعتر

 

• افرغي كيس المكرونة في الماء و اسلقيها حوالي 8 دقائق حتى تنضج

 

• ضعي المكرونة في مصفاه حتى تكملي باقي الخطوات

 

● طريقة عمل الصوص الابيض

 

• ضعي ملعقة من الزبدة و ملعقة من الزيت في اناء على النار حتى تسخن ثم انزلي بشرائح الفراخ و قلبيها حوالي دقيقتان

 

• اضيفي البصلة المبشورة و شوحيها مع الدجاج حتى يتغير لونها ثم ضعي الثوم و قلبيه مع المكونات

 

• اضيفي المشروم و شوحيه مع الدجاج حتى يذبل , ضعي الملح و الفلفل حسب الرغبة و قلبي الخليط ثم ارفعيه من على النار

 

• ضعي ملعقة من السمنة و ملعقة من الزيت في اناء على النار و اضيفي الدقيق و استمري في التحريك حتى يتغير لونه قليلا

 

• صبي كمية الحليب بالتدريج مع التحريك المستمر حتى لا يتكتل الدقيق

 

• ارفعي الصوص من على النار و ضعي الملح و الفلفل و الكريمة و اخلطيهم جيدا

 

• صبي الوايت صوص على الفراخ و المشروم و اخلطيهم

 

للتحضير

 

ضعي المكرونة المسلوقة مع خليط الدجاج و الصوص الأبيض و قلبيهم جيدا

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