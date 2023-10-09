كسر باب الشقة وربط المجني عليه.. تفاصيل مصرع موظف بالمعاش في الإسكندرية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة باب شرق بمديرية أمن الإسكندرية من (عامل بمقهى - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه) بوفاة موظف بالمعاش داخل الشقة سكنه كائنة بدائرة القسم ووجود جثته مُسجاة ومقيد القدمين ووجود أثاركسر بباب الشقة.

وبالإنتقال وبسؤال (المٌبلغ) قرر بسابقة معرفته بالمذكور ويقيم بمفرده وحال توجهه للشقة محل سكنه لأخذ بعض مستلزمات المقهى محل عمله والتى سبق وأن تركها حوزته بالشقة وجده بالحالة التى عُثر عليه بها .

أسفرت الجهود بمشاركة قطاع الأمن العام عن أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة ، وأضاف أنه نظراً لعلمه بإقامة المجنى عليه بمفرده إختمر فـى ذهنه سرقته وإستولى على مبلغ مالى والهاتف المحمول الخاص به ولاذ بالهرب .

أرشد عن الهاتف لدى (عميله "سىء النية" مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية) تم ضبطه ، وأضاف بإنفاقه المبلغ المالى على متطلباته الشخصية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.