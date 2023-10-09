عبد السند يمامة يتقدم بأوراق ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.. صور

تقدم منذ قليل الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسى المحتمل بأوراق ترشحه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

وصرح الدكتور ياسر الهضيبي السكرتير العام والمتحدث الرسمي باسم الحملة الانتخابية أن رئيس الوفد تقدم بتزكية ٢٧ نائبا وحصل على رمز النخلة الرمز التاريخي للوفد.

حرص عدد كبير من الوفديين من مختلف المحافظات على استقبال المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد بأعلام الوفد والهتافات، وذلك بمقر الحزب الرئيسي استعدادا للذهاب للهيئة الوطنية للانتخابات لتقديم أوراق ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية.

كما كان في استقبال رئيس الوفد قيادات الحزب من المحافظات وأعضاء الهيئة العليا للحزب .

وكان قد توجه صباح الثلاثاء الماضى الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي المحتمل إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لإجراء الكشف الطبي لانتخابات الرئاسة.

وقال الدكتور ياسر الهضيبى، سكرتير عام حزب الوفد والمتحدث الرسمي لحزب الوفد إن الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي المحتمل حصل على توقيع أكثر من 20 عضوا من مجلس النواب من الهيئة البرلمانية لحزب الوفد.

وأعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة، تحديد أيام (1 و 2 و 3) من شهر ديسمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية خارج مصر، على أن تُجرى العملية الانتخابية داخل مصر في أيام (10 و 11 و 12) من ذات الشهر.

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