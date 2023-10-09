عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح معرض للسلع الغذائية بأسعار مخفضة في المحلة | صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية مستمرة في تنفيذ التوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء والسيد اللواء وزير التنمية المحلية بخصوص المتابعة اليومية وإحكام الرقابة على السلع والأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري والاحتكار والمغالاة خاصة في السلع الأساسية والتوسع في إقامة معارض ومنافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها لتفقد منفذ معا ضد الغلاء بحي ثان المحلة الكبرى لتوفير كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف الحمل عن كاهل المواطنين، بحضور المحاسب أحمد المغاوري رئيس حي ثاني المحلة.

جامعة طنطا: إطلاق مبادرة لدعم ابتكارات الطلاب والخريجين

وتفقد المحافظ المعرض واطمأن على أسعار السلع بالمعرض ك (البيض سعر الكرتونة ١٠٠ جنيه، الخضروات، الفواكه، السكر، الزيت السمن، الأرز، المكرونة، اللحوم الطازجة والمجمدة، مصنعات اللحوم والدواجن المجمدة ومصنوعاتها الأسماك المجمدة بأنواعها، المواد الغذائية بأنواعها ومنتجات الألبان، السلع الغذائية والمعلبات بأنواعها، وقسم العطارة، وقسم المخللات، ومختلف للمنتجات).

وحرص المحافظ على الاستماع لآراء المواطنين في المعرض والأسعار المطروحة مؤكدا أن المحافظة تحرص علي التوسع في أقامه المنافذ وتوفير كافة احتياجات المواطنين مع إجراء المتابعات الدورية لتلك المنافذ لضمان جودة المعروضات.

txt

محافظ الغربية يشهد احتفالية مركز طنطا الثقافي بنصر أكتوبر والعيد القومي

وشدد محافظ الغربية على ضرورة المتابعة الدورية لما يتعلق بتوافر السلع والمنتجات المختلفة بجميع المدن بكميات وأسعار مناسبة بالأسواق والمحال التجارية والمولات ومتابعة ما يتم رصده من شكاوى المواطنين في حال وجود شكوى في هذا الشأن، مشددا على تكثيف لجان من التموين والجهات المعنية لمنع أية محاولات لإخفاء السلع، أو عدم وضع التسعيرة، والتعامل الفوري مع أي محاولة لإخفاء أو تخزين أو احتكار السلع.

IMG-20231009-WA0008
IMG-20231009-WA0008
IMG-20231009-WA0007
IMG-20231009-WA0007
IMG-20231009-WA0006
IMG-20231009-WA0006
IMG-20231009-WA0005
IMG-20231009-WA0005
IMG-20231009-WA0009
IMG-20231009-WA0009
IMG-20231009-WA0010
IMG-20231009-WA0010
IMG-20231009-WA0004
IMG-20231009-WA0004
IMG-20231009-WA0003
IMG-20231009-WA0003
أحتياجات المواطن احكام أبتكارات الطلاب أسعار مخفضة للمواطنين احتياجات المواطنين أحكام الرقابة الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي الدواجن المجمدة السلع والمنتجات السلع الغذائي السلع الأساسية السلع والأسواق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر بيض المائدة 115 جنيها.. رئيس الحكومة يعلن أسعار السلع بعد التخفيض

الكيلو بـ14 جنيها.. انخفاض أسعار السلع والخضروات ومفاجأة بشأن البصل| قرار حكومي

11 جنيها مرة واحدة| تراجع مفاجئ في أسعار السكر بعد قرار حكومي عاجل

رئيس الوزراء : سيتم تخفيض السلع لمدة لا تقل عن 6 أشهر

قرب على 1900 جنيه رسميًا|تحرك مفاجئ في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار21

جريمة عجوز الطالبية .. كتمت أنفاس حفيديها التوأم بالبطانية

طوفان الأقصى يشتد وتحرك دولي.. هل ينزلق الشرق الأوسط لحرب عالمية ثالثة؟

مش مقنع في الملعب | شوبير يوجّه نقدا لاذعا لنجم الأهلي

موضوعات متعلقة

تطورات خطيرة| الاحتلال يستهدف مسجدا في غزة.. وحملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية

ترشيحاتنا

زفاف قريبها قوّم حريقة بالبيت انتهت بجريمة في حق جوزها بقنا

مدبولي: إعفاء 7 سلع من الجمارك والرسوم 6 أشهر.. وسنتخذ أي قرار لخفض الأسعار

غير مسموح .. الحكومة توجه تحذيرًا عاجلًا لهؤلاء التجار

مفاجأة للمواطنين.. الحكومة: انخفاضات في سلع جديدة بداية من السبت المقبل

مسؤول إسرائيلي: لا مفاوضات للإفراج عن النساء والأطفال

نجم الأهلي السابق: عبد المنعم وياسر إبراهيم الثنائي الأنسب لدفاع منتخب مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة كاجوال.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور.. شاهد

بملامح مختلفة.. شاهد إطلالة الفنانة بسمة بجلسة تصوير جديدة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب القرنفل .. فوائد مذهلة

طريقة عمل دجاج بالسبانخ و البطاطا| جديدة وغير تقليدية

فيديو

أماكن سقوط الأمطار اليوم .. حالة الطقس ودرجات الحرارة.. فيديو

استمرار تراجع الذهب وهذا سعر عيار 21.. شاهد

خدعة.. أحمد الفيشاوي يفاجئ جمهوره بطريقة إزالة الوشم من جسده

بلبس مايوه عادي.. انتصار تعلق على أزمة تصريحاتها بسبب الأفلام المخلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ