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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية تتحدث عن جهود الدولة للقضاء على "سي"

صدى البلد

قالت الدكتورة منال حمدي عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إنه خلال فترة التسعينيات كان هناك دراسات كثيرة تشير أن مصر بها أعلي نسبة إصابة فى العالم بفيروس سي، والتي كانت تصل من 15 إلى 20% من السكان، مشيرة إلى أنه فى عام 2006 قررت الدولة تشكيل لجنة من علماء متخصصين وبدأت بدعم البنية التحتية بمراكز علاج داخل مستشفيات وزارة الصحة، والعلاج فى هذا الوقت كان عبارة عن حقن تعطي أسبوعيا، وكان نسبة شفائه لا تتخطي الـ40%.

وأضافت الدكتورة منال حمدي عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الدولة بدأت فى عام 2011 بوضع إستراتيجية للقضاء على فيروس سي، بدعم من منظمة الصحة العالمية، والذى تم نشره فى عام 2014 وكان يتضمن الشق الوقائي الذى كان مفقود فى الجزء الأول.

وتابعت الدكتورة منال حمدي عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، أن الثغرة التي حدثت فى العلاجات المتقدمة فى أواخر 2013، وفى عام 2014 نجحت مصر فى التفاوض مع أول شركة صنعت أول عقار لعلاج فيروس سي بنسب نجاح متقدمة جدا لأكثر من 90%، وهذا كان الخطوة التي بدأتها مصر وغيرت قواعد اللعبة تماما.

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