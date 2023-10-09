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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صناعة وتسجيلا للأهداف .. قائد الزمالك يطارد السعيد ومحمد صلاح

شيكابالا
شيكابالا

 حقق فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو فوزاً صعباً على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التى أقيمت على ستاد القاهرة في الجولة الـ3 من منافسات دوري نايل.

وسجل كريم بامبو هدف البنك الأهلي في الدقيقة 45 بخطأ فادح من محمد صبحي حارس مرمى فريق الزمالك.

وأحرز فريق الزمالك التعادل ب   صاروخية أحمد مصطفي زيزو في الدقيقة 53.

وسدد شيكابالا قائد الزمالك كرة صاروخية تسكن شباك محمد أبو جبل في الدقيقة 90.

مباراة الزمالك والبنك الاهلي 

وبهذه النتيجة يقفز الزمالك للمركز الـ 5 برصيد 5 نقاط، وتجمد البنك الأهلي في المركز الأخير دون نقاط


وبدأ الزمالك بالضغط المتواصل على لاعبي البنك الأهلي فى وسط الملعب من أجل ارباكهم وإحراز هدف مبكر.

وشكل الزمالك العديد من الهجمات الخطيرة ولكن لم يوفق فى إنهاء الهجمة.

وتلقى محمد عواد حارس مرمي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بطاقة حمراء في الدقيقة 47 بعد منعة من إنفراد تام للبنك الأهلي.

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شيكابالا يتخطى الـ 200 هدف 

 

بعد تسجيل محمود عبدالرازق شيكابالا قائد فريق الزمالك هدفا في شباك البنك الأهلي ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز وصل إلي المساهمة التهديفية رقم 201 . 


شيكابالا انضم للثنائي محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي وعبد الله السعيد لاعب بيراميدز من الجبل الحالي وهم فقط من تخطو حاجز المساهمة في 200  هدف أو أكثر مع الأندية. 


محمد صلاح نجح في تسجيل وصناعة 403 هدفا منها 267 هدفا و 136 أسيست.

 

عبد الله السعيد ساهم في تسجيل وصناعة 273 هدفا منها 145 هدفا و 119 أسيست

 

شيكابالا استطاع تسجيل وصناعة 201 هدفا منها 90 هدفا و 111 أسيست

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الزمالك يواجه سموحة في الدوري 

يعود فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بعد فترة التوقف الدولي الي منافسات بطولة الدوري الممتاز نظرا لمشاركة منتخب مصر الوطني في مباراتي زامبيا والجزائر الوديتين خلال معسكر شهر اكتوبر الجاري. 

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع نظيره سموحة السكندري، في السابعة مساء يوم السبت 21 أكتوبر من الشهر الجاري.

الزمالك شيكابالا البنك الاهلي أوسوريو محمد صلاح ليفربول عبد الله السعيد سموحة

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