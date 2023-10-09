زوجة شابة تدفع حياتها ثمنا لوساوس شيطان زوجها بالفيوم.. تفاصيل

وسوس الشيطان للزوج بسوء سلوك زوجته فاتبعه وغيب عقله فوقعت الجريمة البشعة التي راحة ضحيتها الزوجة الشابة الصغيرة التي لم يتجاوز عمرها 21 عاما.

أحداث الواقعة

في محافظة الفيوم دارت حداث الجريمة البشعة التي راحت ضحيتها الزوجة الشابة المكلومة، بسبب وساوس الشيطان حيث ان الزوج سار في خلده خطئًا بسوء سلوك زوجته الشابة وبث الشيطان فيه من ريح خبثه، وختم على قلبه وعقله ورضخ له فهيأ له جرمه فبيت النية وتفكر بروية وعقد العزم المصمم على إزهاق روحها خنقا بيديه.

وترجع وقائع القضية رقم 3650 ج. الفيوم لسنة 2023 فى شهر يناير الماضي، حينما استقبل مستشفى الفيوم العام جثة زوجة شابة تدعى إيمان . ض " 21 سنة ) ، وتبين من الكشف الظاهرى لمفتش الصحة وجود آثار خنق على رقبتها ، وسحجات على الرقبة والوجه

وتبينّ أنّ وراء ارتكاب الواقعة زوج المجنى عليها ويدعى جمال.ع.س.م، 31 سنة، منجد أفرنجي، ومقيم بحي الروبي بدائرة قسم ثان الفيوم،والذى علل ارتكاب جريمته البشعة بقتل زوجته داخل شقة الزوجية لشكه في سلوكها.

وقررت نيابة الفيوم حبس المتهم وإحالة أوراقه إلى محكمة الجنايات ،ووجهت النيابة العامة له اتهامًا بقتل زوجته عمدًا مع سبق الإصرار .

وقضت محكمة جنايات الفيوم ، برئاسة المستشار أدهم أبو ذكري رئيس محكمة جنايات الفيوم، وعضوية المستشارين ماركو سمير، وعمر محمد سالم، وأمانة نصيف أمين وسكرتارية تنفيذ صالح الكيلاني، بإحالة المتهم بقتل زوجته خنقًا بمدينة الفيوم لفضيلة الديار المصرية " مفتى الجمهورية "، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة منتصف نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.