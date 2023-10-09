عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زوجة شابة تدفع حياتها ثمنا لوساوس شيطان زوجها بالفيوم.. تفاصيل

الاعدام
الاعدام

وسوس الشيطان للزوج بسوء سلوك زوجته فاتبعه وغيب عقله فوقعت الجريمة البشعة التي راحة ضحيتها الزوجة الشابة الصغيرة التي لم يتجاوز عمرها 21 عاما.

أحداث الواقعة

في محافظة الفيوم دارت حداث الجريمة البشعة التي راحت ضحيتها الزوجة الشابة المكلومة، بسبب وساوس الشيطان حيث ان الزوج  سار في خلده خطئًا بسوء سلوك زوجته الشابة وبث الشيطان فيه من ريح خبثه، وختم على قلبه وعقله ورضخ له فهيأ له جرمه فبيت النية وتفكر بروية وعقد العزم المصمم على إزهاق روحها خنقا بيديه.

وترجع  وقائع القضية رقم 3650 ج. الفيوم  لسنة 2023 فى  شهر يناير الماضي، حينما استقبل مستشفى الفيوم العام جثة زوجة شابة تدعى إيمان . ض " 21 سنة ) ،  وتبين من الكشف الظاهرى لمفتش الصحة وجود آثار خنق على رقبتها ، وسحجات على الرقبة والوجه 

وتبينّ أنّ وراء ارتكاب الواقعة زوج المجنى عليها ويدعى  جمال.ع.س.م، 31 سنة، منجد أفرنجي، ومقيم بحي الروبي بدائرة قسم ثان الفيوم،والذى علل  ارتكاب جريمته البشعة  بقتل زوجته داخل شقة الزوجية لشكه في سلوكها.

وقررت نيابة الفيوم حبس المتهم  وإحالة أوراقه إلى محكمة الجنايات ،ووجهت النيابة العامة له اتهامًا بقتل زوجته عمدًا مع سبق الإصرار .

وقضت  محكمة جنايات الفيوم ،  برئاسة المستشار أدهم أبو ذكري رئيس محكمة جنايات الفيوم، وعضوية المستشارين ماركو سمير، وعمر محمد سالم، وأمانة نصيف أمين وسكرتارية تنفيذ صالح الكيلاني،  بإحالة المتهم بقتل زوجته خنقًا بمدينة الفيوم  لفضيلة الديار المصرية " مفتى الجمهورية "،  لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة منتصف نوفمبر المقبل  للنطق بالحكم.

أحداث الواقعة الزوجة الشابة الفيوم النيابة العامة مفتى الجمهورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر بيض المائدة 115 جنيها.. رئيس الحكومة يعلن أسعار السلع بعد التخفيض

الكيلو بـ14 جنيها.. انخفاض أسعار السلع والخضروات ومفاجأة بشأن البصل| قرار حكومي

11 جنيها مرة واحدة| تراجع مفاجئ في أسعار السكر بعد قرار حكومي عاجل

رئيس الوزراء : سيتم تخفيض السلع لمدة لا تقل عن 6 أشهر

قرب على 1900 جنيه رسميًا|تحرك مفاجئ في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار21

جريمة عجوز الطالبية .. كتمت أنفاس حفيديها التوأم بالبطانية

طوفان الأقصى يشتد وتحرك دولي.. هل ينزلق الشرق الأوسط لحرب عالمية ثالثة؟

ننشر صور المتهمين بتزوير توكيلات لمرشح رئاسى محتمل

موضوعات متعلقة

الفيوم تحصد مركز ثاني جمهورية في مسابقة مراكز تنمية القدرات والمبدعين للتربية الفنية

ترشيحاتنا

نتنياهو: رد إسرائيل على حماس سيغير الشرق الأوسط

زفاف قريبها قوّم حريقة بالبيت انتهت بجريمة في حق جوزها بقنا

مدبولي: إعفاء 7 سلع من الجمارك والرسوم 6 أشهر.. وسنتخذ أي قرار لخفض الأسعار

غير مسموح .. الحكومة توجه تحذيرًا عاجلًا لهؤلاء التجار

مفاجأة للمواطنين.. الحكومة: انخفاضات في سلع جديدة بداية من السبت المقبل

مسؤول إسرائيلي: لا مفاوضات للإفراج عن النساء والأطفال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة كاجوال.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور.. شاهد

بملامح مختلفة.. شاهد إطلالة الفنانة بسمة بجلسة تصوير جديدة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب القرنفل .. فوائد مذهلة

طريقة عمل دجاج بالسبانخ و البطاطا| جديدة وغير تقليدية

فيديو

أماكن سقوط الأمطار اليوم .. حالة الطقس ودرجات الحرارة.. فيديو

استمرار تراجع الذهب وهذا سعر عيار 21.. شاهد

خدعة.. أحمد الفيشاوي يفاجئ جمهوره بطريقة إزالة الوشم من جسده

بلبس مايوه عادي.. انتصار تعلق على أزمة تصريحاتها بسبب الأفلام المخلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ