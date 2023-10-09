طاقة النواب: المجتمع الدولي مطالب بالتدخل لمنع الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين

أشاد النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بالجهود الكبيرة والاتصالات المكثفة التي تقوم بها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لوقف العدوان الاسرائيلى الغاشم ضد الفلسطينيين مديناً بشدة الاعتداءات والجرائم الاسرائيلية على المدنيين العزل في قطاع غزة واستخدام الجيش الإسرائيلي وسائل القوة المفرطة ضد الشعب الفلسطيني مطالبة من المجتمع الدولى سرعة التدخل للوقف الفوري لتلك الاعتداءات.

وطالب " السويدى " فى بيان له اصدره اليوم من المجتمع الدولي بصفة عامة والامم المتحدة ومجلس الامن والولايات المتحدة الاميركية بصفة خاصة بسرعة التحرك لدعم جهود مصر لوقف تدهور الاوضاع داخل الاراضى الفلسطينية المحتلة محذراً سلطات الاحتلال الاسرائيلى من تبعات تصاعد حدة العنف الذي اندلع جراء الممارسات الاستفزازية المتكررة التي دأب الجانب الاسرائيلي اللجوء إليها والتى كانت سبباً رئيسياً فى تقويض جميع الجهود المبذولة في التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي وتلقي تبعاتها على مسار عملية السلام.

وقال إن صمت المجتمع الدولى على مدى عقود طويلة جعل سلطات الاحتلال الاسرائيلى تتمادى فى اعمالها الاجرامية والارهابية ضد الفلسطينيين مؤكداً أن المجتمع الدولى مطالب بتنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس السيسى لانهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والاسرائيليين والذى استمر لعقود طويلة والتى تتمثل فى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وانهاء الاحتلال الاسرائيلى لكامل الاراضى الفلسطينية المحتلة.