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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ سوهاج يعقد اجتماعًا موسعًا لمناقشة الاستعدادات الخاصة بمجابهة الكوارث والأزمات

صدى البلد

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعا موسعا مع القيادات التنفيذية من رؤساء الوحدات المحلية ومديري مديريات الخدمات، وشركات المرافق، ومديري إدارات الأزمات لمتابعة استعدادات المحافظة وجاهزيتها للتعامل مع مجابهة الأزمات والكوارث وسبل التعاون بين جميع أجهزة المحافظة في حالة الطوارئ والأزمات.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية للمحافظين، ومتابعة مستمرة من اللواء هشام امنة وزير التنمية المحلية، بشأن الجاهزية التامة للتعامل وإدارة أي أحداث طارئة أو أزمات وتطوير إدارة الأزمات والطوارئ بمختلف المحافظات.

 

محافظة سوهاج

وشدد محافظ سوهاج، خلال الاجتماع، على ضرورة التأكد والوقوف على الحالة والصلاحية الفنية لجميع المعدات والإمكانات المتاحة بجميع الجهات، والتدريب الجيد لسائقى تلك المعدات، مع ضرورة الصيانة المستمرة للوصول إلى أعلى مستوى من الكفاءة الفنية.

وأكد أن أمن وسلامة المواطنين أمانة، ومسئوليتنا جميعا، خاصة فى ظل ما يشهده العالم من تغيرات مناخية أصبحت واقعا ملموسا.

ووجه "الفقي" رؤساء الوحدات المحلية ومديري مديريات الخدمات، ورؤساء الهيئات ، بالحصر الدقيق لجميع المعدات الخاصة بأعمال الإغاثة طرف كل جهة، وإعداد تقرير مفصل وواقعي بالحالة الفنية لتلك المعدات، وكذا العناصر البشرية المسئولة عن تشغيلها.

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