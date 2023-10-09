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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حماس تكشف عن استهداف أقوى أسلحة الجو الإسرائيلية وصورة لحشد عبري

اف16
اف16

كشفت حركة المقاومة حماس عن تحرك هو الاقوى من نوعه في التصدى لأعتى المقاتلات وأكثرها انتشارا في سلاح الجو الإسرائيلي، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام المتفرقة.


وقالت حماس أنها استهدفت سرب من مقاتلات إف 16 التي تخص قوات الاحتلال في سماء غزة المحاصرة من قبل الاحتلال.


وذكرت حماس أن الاستهداف جرى باستخدام منظومة صواريخ دفاع جوي محلية الصنع وهي "متبر 3".


يأتي ذلك فيما ذكرت حماس إن 4 أشخاص قُتلوا من جرّاء القصف الإسرائيلي الأخير غرب الحي النمساوي في قطاع ‎غزة.

وذكرت كتائب القسام انها أطلقت نحو 80 صاروخا دفعة واحدة تجاه مستوطنات غلاف غزة.

حشد عسكري للاحتلال قريبا من غزة في احتمال للتغول البري

ونشرت شبكة سكاي نيوز عربية أول صورة الحشد العسكري الإسرائيلي قريبا من غزة استعداد من قبل قوات الاحتلال لعملية برية محتملة.

4 اشخاص استهدف استخدام استهداف اف 16 الإسرائيلي الحشد العسكري القصف الإسرائيلي المقاتلات المقاومة النمسا

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