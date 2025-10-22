محمد عيسى: دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشباب يزيد فرص التنمية

قال محمد عيسى رجل أعمال العضو المنتدب لشركة "أي دي إس إنترناشونال"، إنّ الدعم المخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة تلك التي يقودها الشباب والنساء، يسهم بشكل مباشر في تعزيز التنمية الاقتصادية في مصر.



وأضاف خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" أن هذه المبادرات تساعد الشركات على تنويع القوى العاملة والإدارة العليا، مما يرفع كفاءة الأداء ويتيح فرصاً أكبر للاستفادة من الدعم الحكومي.

جدية الإجراءات ووضوح الرؤية

وأوضح عيسى أن هذا الدعم ينعكس على قدرة القطاع الخاص في تنفيذ مشاريعه بكفاءة، ويجعل الشركات أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية، إذ أصبح لدى المستثمرين الثقة في جدية الإجراءات ووضوح الرؤية في مصر، مؤكدًا، أن هذا التوجه يُسهم في تعزيز دور الشباب والنساء في مختلف القطاعات الاقتصادية.

الاستفادة من برامج الدعم

وأشار إلى أن الاستفادة من برامج الدعم ليست مقتصرة على قطاع بعينه، بل تشمل كافة القطاعات، مما يعزز الاستدامة الاستثمارية ويزيد من فرص نجاح المشروعات الجديدة، ويؤكد التزام الحكومة بتطوير بيئة عمل شاملة ومستقرة تشجع الابتكار وريادة الأعمال.