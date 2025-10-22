قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حبس والد المتهم وصاحب محل هواتف في واقعة طفل الإسماعيلية.. تفاصيل
في الأمم المتحدة.. قطر تدعو إلى تقييد استخدام الفيتو وتعزيز دور الجمعية العامة
أبو العينين: اتفاقية شرم الشيخ خطوة تاريخية تثبت أن إرادة الحوار أقوى من صوت السلاح
عندنا أمم إفريقيا.. محمد شبانة يوجه رسالة هامة لـ ياسر إبراهيم
أبو العينين: الرئيس السيسي جسد صوت الحكمة في زمن الانقسام العالمي
قتيل وعدة مصابين في حادث إطلاق نار بمدينة هانوفر الألمانية
استدراج وخنق.. تفاصيل جديدة في جريمة طفل الإسماعيلية
العدل الأمريكية تتوصل إلى اتفاق مع جامعة فرجينيا لإنهاء تحقيقات إدارة ترامب
الرئيس السيسي يشارك في القمة المصرية الأوروبية الأولى ببروكسل
في عظته الأسبوعية.. البابا تواضروس يقدم الأبعاد السبعة لكلمة الله في حياة الإنسان
الرئيس السيسي يشارك في عشاء عمل على هامش القمة المصرية الأوروبية
الرئيس السيسي: نسعى لمشاركة واسعة في مؤتمر إعادة الإعمار.. ومصر تواصل جهودها لتحقيق الاستقرار بالسودان وليبيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمد عيسى: دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشباب يزيد فرص التنمية

المشروعات الصغيرة
المشروعات الصغيرة

قال محمد عيسى رجل أعمال العضو المنتدب لشركة "أي دي إس إنترناشونال"، إنّ الدعم المخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة تلك التي يقودها الشباب والنساء، يسهم بشكل مباشر في تعزيز التنمية الاقتصادية في مصر.


وأضاف خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" أن هذه المبادرات تساعد الشركات على تنويع القوى العاملة والإدارة العليا، مما يرفع كفاءة الأداء ويتيح فرصاً أكبر للاستفادة من الدعم الحكومي.

جدية الإجراءات ووضوح الرؤية

وأوضح عيسى أن هذا الدعم ينعكس على قدرة القطاع الخاص في تنفيذ مشاريعه بكفاءة، ويجعل الشركات أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية، إذ أصبح لدى المستثمرين الثقة في جدية الإجراءات ووضوح الرؤية في مصر، مؤكدًا، أن هذا التوجه يُسهم في تعزيز دور الشباب والنساء في مختلف القطاعات الاقتصادية.

 الاستفادة من برامج الدعم

وأشار إلى أن الاستفادة من برامج الدعم ليست مقتصرة على قطاع بعينه، بل تشمل كافة القطاعات، مما يعزز الاستدامة الاستثمارية ويزيد من فرص نجاح المشروعات الجديدة، ويؤكد التزام الحكومة بتطوير بيئة عمل شاملة ومستقرة تشجع الابتكار وريادة الأعمال.

الاستثمار التنمية الاقتصادية القوى العاملة المستثمرين الشباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الأرصاد تُطلق تحذيرا من ظاهرة جوية غدا

مشغولات ذهبية

الذهب يواصل النزيف.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر

مجلس الوزراء

مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك الوقود.. وتكليف المحافظين بمتابعة الأسواق

الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولي يشكر صدى البلد ويرد على هجوم المواطنين بسبب قرار رفع سعر البنزين والسولار

العد التنازلي بدأ.. تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

العد التنازلي بدأ.. تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا.. تعرف عليها

مشغولات ذهبية

تذبذب مُفَاجِئ في أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم الأربعاء

مجلس الوزراء

أول رد من رئيس الوزراء لـ"صدى البلد" بشأن انتقاد الحكومة بعد رفع أسعار الوقود

ترشيحاتنا

الدجاج بالمشروم

طريقة عمل دجاج بالمشروم والكريمة مثل المطاعم

الغدة الدرقية

نوع خضار غير متوقع يحسن الغدة الدرقية

السكر

أعراض ارتفاع نسبة السكر في الدم

بالصور

ستيلانتيس تعلن أضخم استثمار في تاريخها بقيمة 13 مليار دولار في ‏الولايات المتحدة

ستيلانتس
ستيلانتس
ستيلانتس

طارق العريان وزوجته وأبطال الفيلم التونسي وين ياخدنا الريح على ريد كاربت الجونة

طارق العريان وزوجته نيكول سعفان
طارق العريان وزوجته نيكول سعفان
طارق العريان وزوجته نيكول سعفان

أول صور تجسسية.. بي واي دي دولفين تعود بجيل جديد كليا

بي واى دي دولفين
بي واى دي دولفين
بي واى دي دولفين

دوللي شاهين تحقق أول مليون مشاهدة على «يوتيوب» بكليب «ترند»

دوللي شاهين
دوللي شاهين
دوللي شاهين

فيديو

بشار الأسد بزي الميكانيكي

ظهور بشار الأسد بزي ميكانيكي سيارات.. ايه الحكاية؟

دوللي شاهين

دوللي شاهين تحقق أول مليون مشاهدة على «يوتيوب» بكليب «ترند»

ألقي زوجته من الشباك

بسبب صينية بطاطس.. تفاصيل صادمة في واقعة سيدة ألقاها زوجها من الشباك ببورسعيد

أم مكة

إحالة أم مكة للمحاكمة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

المزيد