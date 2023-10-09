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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عضو بالشيوخ يشيد بمبادرة خفض أسعار السلع الأساسية.. ويطالب بالتصدي لجشع التجار

النائب محمد البدري
النائب محمد البدري

أشاد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بمبادرة خفض أسعار بعض السلع الأساسية بالتعاون مع التجار، مؤكدا  تسهم فى التخفيف عن كاهل المواطنين ، وتعكس متابعة الحكومة والقيادة السياسية لما يدور فى الشارع المصري.

وأضاف البدري فى بيان له اليوم، أن المبادرة تشمل سلع الفول، ومنتجات الألبان، والجبن الأبيض، والزيت الخليط، والمكرونة، والسكر، والعدس، وكذا منتجات الدواجن والبيض، والأرز، موضحا انها جميعا سلع مهمة واساسية فى كل الأسر المصرية ولا غني عنها وبالتالي فى إن خفض أسعارها يسهم فى تيسير الحصول عليها خاصة للفئات الأكثر احتياجا. 

تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق

وطالب عضو مجلس الشيوخ بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، والتصدي لجشع التجار ، لافتا إلى سرعة تنفيذ قرارات الحكومة الصادرة اليوم بشأن سرعة الإفراج عن السلع الأساسية ،مما  ينعكس إيجابا على توافر وانخفاض السلع واستقرار الأسواق.

 

يذكر أن  رئيس مجلس الوزراء أشار خلال اجتماعه مع الحكومة اليوم، أنه تم التوافق علي الاجتماع  بشأن مبادرة خفض أسعار السلع، مؤكدا أن هناك إجراءات ستتخذها الحكومة والبنك المركزي؛ بهدف العمل على خفض الأسعار، وكذا إجراءات من جانب الصناع والتجار، بهدف نجاح هذه المبادرة، حتى يشعر المواطن بانخفاض حقيقي في أسعار السلع الأساسية المتفق عليها.

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