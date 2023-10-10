المركزي المغربي يشتري سندات من البنك الدولي بـ200 مليون يورو

أعلن بنك المغرب المركزي، أنه اشترى سندات تنموية مستدامة بقيمة 200 مليون يورو من البنك الدولي؛ لتسليط الضوء على عمل البنك في مجال تمويل المناخ في بداية الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش.

وأضاف بنك المغرب في بيان رسمي له، أن عملية الشراء المقسمة بالتساوي بين سندات لأجل ثلاث وخمس سنوات، سيتم الاحتفاظ بها في محفظة إدارة الاحتياطيات.



وأوضح البنك أن "المعاملات تمثل فرصة للمغرب، باعتباره أول مضيف للاجتماعات السنوية في القارة الأفريقية منذ 50 عاما، للتوعية بالحاجة الملحة لتأصيل العمل المناخي في المنطقة وفي جميع أنحاء القارة.