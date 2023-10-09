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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عمرو الليثي: بث مشترك بين الإذاعات العربية في 29 نوفمبر المقبل

الدكتور عمرو الليثي
الدكتور عمرو الليثي

بحث الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، والمهندس عبدالرحيم سليمان مدير عام اتحاد إذاعات الدول العربية،  سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك بين الاتحادين، في مجال التبادل البرامجي والإخباري، ومناقشة القضايا العامة على الصعيد العربي والإسلامي.


وذكر بيان أصدره اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامية اليوم /الاثنين/ أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع، علي تخصيص يوم التاسع والعشرين نوفمبر المقبل، يوماً للبث التليفزيوني المشترك لجميع القنوات الرسمية أعضاء اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي مع اتحاد إذاعات الدول العربية.

 


وأشار البيان إلى أنه في ختام اللقاء وجه الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية، الشكر والتقدير للأمين العام لاتحاد الإذاعات العربية، على حسن الاستقبال، مشيدًا بما يمتلكه الاتحاد من قدرات وخبرات إعلامية كبيرة، ومؤكدا التطلع إلى مزيد من التعاون المشترك بين الاتحادين.

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