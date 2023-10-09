رئيس حزب الإصلاح والنهضة: أحمد الطنطاوي وحملته معبر للجماعة الإرهابية

علق هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، على ضبط 8 أشخاص بـ توكيلات مزورة لمرشح محتمل للانتخابات الرئاسية.

وقال هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "ما حدث سقطة كبيرة جدا وليست صغيرة".

وأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة، "كنا نرى في البداية الطريقة التي يتناول بها الانتخابات طريقة تحريضية بها الكثير من الأكاذيب وبها استقواء بالخارج، والحملة تعد معبرا وممرا للجماعة الإرهابية وتحطم في الثوابت".

وأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة، "أحمد طنطاوي يستغل الظرف الاقتصادي لمصر وضبط توكيلات مزورة له دلالات خطيرة".

