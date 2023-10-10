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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تلقى عروضا خارجية.. وكيل أسوريو يوضح حقيقة رحيل أسوريو عن الزمالك /فيديوجراف

أوسوريو
أوسوريو

أثار المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك، الجدل خلال الساعات القليلة الماضية بعد أنباء رحيله عن الفريق وتلقيه عرض من أحد الأندية.

 

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وأكد محمد حبشي وكيل أوسوريو في تصريحات تلفزيونية  أن أوسوريو ملتزم بعقده مع الزمالك ويعمل على تصحيح الأخطاء والاستفادة من الإيجابيات، موضحا أنه لا يوجد أي ارتباط بين مستقبل أوسوريو وانتخابات مجلس إدارة النادي.


 

يذكر أن الزمالك حقق الفوز على البنك الأهلي في الجولة الثالثة من الدوري المصري بهدفين مقابل هدف، ورفع رصيده إلى 5 نقاط في المركز السابع.

 

ولمتابعة المزيد حول رحيل أوسوريو عن الزمالك .. تابع الفيديو جراف التالي:

أوسوريو الزمالك أنباء رحيله عن الفريق عرض من أحد الأندية محمد حبشي

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