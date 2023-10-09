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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نظمها إعلام العريش.. حملة حول المواطن وحق المشاركة السياسية

ندوة حول المواطن
ندوة حول المواطن وحق المشاركة السياسيه

أطلقت الهيئة العامة للاستعلامات إشارة البدء لحملة صوتك مستقبلك ..انزل وشارك بمركز إعلام العريش   شمال سيناء، التابع لقطاع الإعلام الداخلى قبل ظهر اليوم من خلال تنفيذ حلقة نقاشية  بالجهود التطوعية حول المواطن وحق المشاركة السياسيه،  حضرها نخبة من القيادات الطبيعية ورؤساء جمعيات أهلية ونقابات واعلاميين ونواب وشعبيين سابقين ومجلس قومى للمرأة ومجلس قومى للسكان .

افتتحها مدير إعلام العريش متحدثا عن الهدف من الحملة، وحرص قطاع الإعلام الداخلى على توعية المواطنين بالمشاركة السياسيه .وسرد نسب المشاركة فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة بشمال سيناء.

وتحدث جميع الحضور حول أهمية المشاركة السياسية وخاصة جذب الشباب للمشاركة فى الاستحقاقات الرئاسية القادمه ومن المتحدثين مهندس سامى شاهين مدير عام بجهاز تعمير سيناء سابقا طمأنة الشباب على مستقبله يزيد من فرص المشاركة.

 وقال وليد الشريف مدير التعليم الإبتدائى لابد من إعادة الثقه للشباب لكى يشارك ويمارس حقوقه.

وتحدثت نوال سالم مقرر المجلس القومى للسكان حول البحث فى أسباب عزوف الشباب عن المشاركة وضرورة تحقيق مطالبه.

وقالت  هدى فاروق بإذاعة شمال سيناء على وسائل الإعلام تصحيح المفاهيم الخاطئة حول المشاركة السياسيه وممارسة السياسه وتوفير المصداقية.

وتحدث المهندس عبد الله الحجاوى مدير عام شئون البيئة سابقا ورئيس جمعية حماية البيئة الوضع الحالى يستلزم لحث المواطنين على المشاركة ضرورة تمكين الأحزاب وتحسين الوضع الاقتصادى  .

 

دواوين العائلات:

واضاف  محمد الزرباوى مدير إعلام رفح سابقا وعضو جمعية اهليه،  خلق الطموح لدى الشباب ودور أكبر لأولياء الأمور وتكثيف برامج التوعية .
 

تحدث  مسعد عروج عضو مجالس محلية سابقا ومن ابطال أكتوبر  تنمية روح الانتماء ستجعل الجميع يشارك وخاصة الشباب وطالب بعودة دوواين العائلات لعقد الاجتماعات مع النشء وتوعيتهم سياسيا واجتماعيا .
 

وتحدث أسامة سالم  وكيل إدارة النشء بالشباب والرياض، ه قيام الاسره بدورها فى تعويد الشباب على المشاركه والا يقصر المجتمع المدنى فى أداء دوره. والاهتمام بالشباب .

وقال محمود الكاشف رئيس جمعية البشائر وعضو نقابة المعلمين وحزب أبناء مصر  ، أن دور كبير يقع على المجتمع المدنى فى المساعده على المشاركة والتنظيم والتوجيه والتوعية.
 

وتحدثت الدكتورة أمانى غريب كلية العلوم الزراعية بالعريش ورئيس جمعية الفيروز هام جدا تحقيق مبادىء المواطنه وتهيئة بيئة العمل لاستثمار طاقات الشباب وحثهم على المشاركة السياسيه وممارسة حقهم فى الاستحقاقات الرئاسية.


وتحدثت الحاجه فاطمة نصار رئيس نادى   السعادة، أن أكثر من قام بعمل توكيلات من السيدات ..المرأة ستشارك وبقوة فى الانتخابات الرئاسيه واضافت لابد من تحديث الجداول الانتخابيه .

وقالت الدكتورة سهام عز الدين جبريل نائب سابق بمجلس الشيوخ وعضو الثلاثين بالمجلس القومى للمرأة. ، وأن المشاركة السياسيه وزيادة نسبتها مسئولية الجميع والمرأة كان دورها بارز فى كافة الاستحقاقات السابقة.

وكان من أهم التوصيات فى الحلقة النقاشيه 
تنمية  الوعى السياسى لدى الشباب، والبحث فى أسباب عزوف الشباب عن الانتخابات وممارسة حقه الدستورى وبث الطموح لدى الشباب وتعديد الإنجازات وضرورة إعادة المجالس المحلية وتصحيح وسائل الإعلام المفاهيم المغلوطة حول المشاركة والترشح للانتخابات. ، واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى التصويت الانتخابى.

وكذلك التوجيه الصحيح للإدلاء بالأصوات وحرية الاختيار.، وخلق بيئة عمل سليمه من خلال استثمار طاقات الشباب.،الى حانب أهمية تحديث قوائم الانتخابات .وتمكين منظمات المجتمع المدنى من عمل برامج توعيه سياسية .

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العريش اعلام حملة المشاركة المواطن

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