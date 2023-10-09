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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رشقات صاروخية من قطاع غزة تستهدف مستوطنات الاحتلال

رشقات صاروخية من
رشقات صاروخية من قطاع غزة تستهدف مستوطنات الاحتلال

أفادت قناة “العربية” اليوم الإثنين، بأن المقاومة الفلسطينية اطلقت رشقات صاروخية جديدة من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، بسماع دوي صافرات الإنذار في عدد كبير من مستوطنات جنوب إسرائيل بعد أن أطلقت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وابلا كبيرا من الصواريخ.

وتشمل المستوطنات المستهدفة عسقلان وياد مردخاي ونتيف هعسارة ومناطق أخرى شمال القطاع مباشرة.

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كما أفادت صحيفة ”تايمز أوف إسرائيل”، بسماع دوي صافرات الإنذار في العديد من المستوطنات القريبة من قطاع غزة، بما في ذلك مستوطنات كيسوفيم وسديروت وكفار عزة.

ولم تكشف الصحيفة العبرية، أي تفاصيل فورية عن التأثيرات.

المقاومة الفلسطينية قطاع غزة مستوطنات الغلاف

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