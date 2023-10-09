هزة في الأسواق العالمية.. ارتفاع أسعار النفط وانخفاض الأسهم العالمية والحكومة الإسرائيلية تتدخل لوقف التدهور المحتمل في التوقعات المالية عقب طوفان الأقصى

طوفان الأقصي يعصف بالأسواق الإقليمية والعالمية

إسرائيل تتدخل لدعم الشيكل

تدهور محتمل في التوقعات المالية الإسرائيلية

ارتفعت أسعار النفط في الوقت الذي انخفضت فيه أسواق الأسهم والعملة الإسرائيلية في بداية الأسبوع مع رد فعل المستثمرين على الحرب الدائرة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الإحتلال الإسرائيلي.

على الرغم من أن إسرائيل ليست منتجًا رئيسيًا للنفط، إلا أن التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط الغني بالنفط أثارت قلق المستثمرين الذين كانوا يبيعون النفط في الأسابيع الأخيرة.

عوامل التذبذب الحالي في الأسواق العالمية

وبحسب تحليل نشرته سي أن أن، أدى التضخم والخوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي وتصحيح الأسعار التي ارتفعت في الأشهر الأخيرة إلى انخفاض سعر النفط الأمريكي من نحو 95 دولاراً للبرميل في أواخر سبتمبر إلى ما يزيد قليلاً عن 80 دولاراً في الأسبوع الماضي.

لكن يوم الاثنين، ارتفعت أسعار النفط الأمريكي بنسبة 4% فوق مستوى 86 دولاراً. كما ارتفع خام برنت، المؤشر العالمي، بنسبة 4٪ تقريبًا، حيث تم تداوله عند حوالي 88 دولارًا للبرميل.

أعلنت إسرائيل رسميا الحرب على حماس، يوم الأحد، بعد أن شنت المقاومة الفلسطينية هجومها المفاجئ يوم السبت. وحذرت الحكومة الإسرائيلية من حرب طويلة وصعبة، وهو الأمر الذي أثار مخاوف من أن الضربات الانتقامية العميقة والمتواصلة على غزة يمكن أن تؤدي إلى إدخال إيران في الصراع ويكون لها تأثير على تدفق الطاقة في المنطقة"، كما قالت سوزانا ستريتر، رئيسة قسم الطاقة في منظمة العفو الدولية.

إسرائيل تتدخل لدعم الشيكل

تراجع سعر الشيكل الإسرائيلي يوم الاثنين إلى 3.92 مقابل الدولار الأمريكي، وهو أسوأ مستوى له منذ عام 2016.

قال البنك المركزي الإسرائيلي إنه سيبيع ما يصل إلى 30 مليار دولار من العملات الأجنبية لتحقيق استقرار العملة وتوفير السيولة اللازمة لاستمرار الأداء السليم للأسواق.

وقال بنك إسرائيل في بيان له إنه سيقدم دعما إضافيا بقيمة 15 مليار دولار إذا لزم الأمر، قائلا إنه سيواصل مراقبة التطورات وتتبع جميع الأسواق والعمل بالأدوات المتاحة له حسب الضرورة.

في أسواق الأسهم، كانت الأسهم الأمريكية، التي ارتفعت يوم الجمعة على خلفية تقرير سوق العمل الأمريكي القوي بشكل مفاجئ، متباينة، ولكنها لم تتغير نسبيًا بعد انخفاضها في وقت سابق من الجلسة.

مخاوف من أمتداد الصراع

يخشى المستثمرون العالميون من أن يمتد الصراع في إسرائيل إلى المنطقة الأوسع، وأن تؤدي التوترات الطويلة في الشرق الأوسط إلى الإضرار بالانتعاش الاقتصادي العالمي الهش.

كما تراجعت الأسهم الأوروبية عند الفتح يوم الاثنين مع استيعاب المتداولين للأخبار. لكنها استقرت قليلا في وقت لاحق. وفي آسيا، كانت ردود الفعل الأولية بين المستثمرين متباينة.

في البر الرئيسي للصين، انخفض مؤشر شانجهاي المركب بنسبة 0.4% بعد إعادة فتحه بعد أسبوع عطلة. وفي الوقت نفسه، أنهى مؤشر S&P/ASX 200 الأسترالي مرتفعاً بنسبة 0.2%.

وارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونج كونج بنسبة 0.2% مع استئناف التداول بعد تعليقه في الصباح بسبب إعصار، في حين كانت الأسواق في اليابان وكوريا الجنوبية مغلقة لقضاء العطلات.

السؤال الرئيسي للأسواق الآن هو ما إذا كان الصراع لا يزال تحت الاحتواء أو ينتشر ليشمل مناطق أخرى، وخاصة المملكة العربية السعودية، حسبما كتب محللون في تقرير يوم الاثنين.

التدهور المحتمل في التوقعات المالية الإسرائيلية

ووفقا لتحليل فاينانشال تايمز، كان الشيكل بالفعل واحدا من أسوأ العملات الرئيسية أداء هذا العام، حيث انخفض أكثر من 10 في المائة مقابل الدولار، مدفوعا بمخاوف المستثمرين بشأن جهود الحكومة لإضعاف سلطة القضاء. وقال المحللون إن اتساع العجز في الميزانية قد يدفع العملة للانخفاض أيضًا.

وقال محللون في فاينانشال تايمز، الذين قالوا إنهم يرون الآن "خطرا هبوطيا" لتوقعاتهم بعجز في الميزانية بنسبة 2.5 في المائة في عام 2024: "نعتقد أن أحد الآثار المهمة للصراع الأخير هو التدهور المحتمل في التوقعات المالية الإسرائيلية غير المؤكدة بالفعل".

تكبدت السندات الدولارية الإسرائيلية بعضا من أكبر الخسائر بين الأسواق الناشئة. وعانت "سنداتها القرنية" لعام 2120 من أكبر انخفاض يومي لها على الإطلاق بلغ 4.4 سنتا للدولار إلى 65.2 سنتا، وهو أدنى مستوى منذ بيع السندات في عام 2020. وكان التداول محدودا يوم الاثنين بسبب عطلة السوق في الولايات المتحدة.

اصل مؤشر الأسهم الإسرائيلي TA-35 خسائره صباح يوم الاثنين قبل أن ينتعش ليتداول بارتفاع بنسبة 0.95 في المائة خلال اليوم. وتراجع المؤشر يوم الأحد 6.2 في المائة، وهي أكبر خسارة يومية له منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

وامتدت التداعيات إلى الأسواق في جميع أنحاء الشرق الأوسط، حيث انخفض مؤشر دبي القياسي الذي يضم 20 سهمًا بنسبة 2.5 في المائة يوم الاثنين.