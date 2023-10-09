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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حزب المؤتمر في ضيافة الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى بمقرها الرسمي

حملة المرشح الرئيس
حملة المرشح الرئيس السيسي

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمقرها في محافظة القاهرة، اليوم الاثنين، وفداً من حزب المؤتمر وذلك برئاسة الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس الحزب.

يأتي ذلك حرصاً على استمرار الحملة في الاستماع لجميع الرؤى والمقترحات.

وفي بداية اللقاء رحب المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ومستشارها القانوني، بالحضور من وفد حزب المؤتمر، مؤكدًا أن الحزب يتمتع بقاعدة عريضة من المؤيدين، مشيراً إلى أن الحملة أبوابها مفتوحة للجميع، حيث ان الحملة تعمل بشكل غير نمطي وتعمل أيضًا على المشاركة المجتمعية لكافة أطياف المجتمع المصري.

ومن جانبه، تقدم أعضاء حزب المؤتمر بالشكر للحملة الرسمية للمرشح، على حفاوة الاستقبال والترحيب للحزب، مؤكدين أن حزب المؤتمر سيعمل على توعية المواطنين بإنجازات الدولة المصرية سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الأمنية في جميع قري ومحافظات الجمهورية وذلك من خلال فعاليات وأنشطة الحزب المؤيدة والداعمة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في جميع المحافظات.

وأشار وفد حزب المؤتمر إلى أن الحزب أطلق حملات على وسائل التواصل الاجتماعي للتعرف على آراء وأفكار ومقترحات المواطنين وأحلامهم وتقديمها للحملة الرسمية.

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