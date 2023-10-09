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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انتخابات الرئاسة..استعلم عن حقك في مباشرة حقوقك السياسية 2023 - 2024

الاستعلام عن الموقف
الاستعلام عن الموقف الانتخابيي

يبحث عدد كبير جدا من المواطنيين وخاصة من لهم الحق في الأنتخابات الرئاسية، عن كيفية الاستعلام عن الموقف الانتخابيي من خلال الانترنت لأنتخابات 2023 - 2024 الرئاسية، لمعرفة قدرتهم علي التصويت بالانتخابات الرئاسية، وذلك عن طريق معرقة حقهم في مباشرة حقوقك السياسية.

الاستعلام عن الموقف الانتخابيي  2023 - 2024

الاستعلام عن الموقف الانتخابيي  2023 - 2024، ويمكن للناخب، أنّ يعدل مقر اللجنة وفقًا للقرب من محل السكن، حتى يمكنه التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك من خلال الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، واتباع الخطوات المطلوبة كما يلي:

أتاح الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، إمكانية معرفة مقر اللجنة للتصويت في انتخابات الرئاسة، من خلال إدخال الرقم القومي على الرابط التالي:-https://www.elections.eg

  1. - الدخول على موقع الهيئة.
  2. - الضغط على خيار طلبات.
  3. - إدخال الرقم القومي، ثم الضغط على «ابدأ الطلب».
  4. - بعد ذلك، يمكن للشخص، اختيار ثلاثة مراكز انتخابية أقرب إلى العنوان المثبت ببطاقة الرقم القومي الخاصة به.

الاستعلام عن الموقف الانتخابيي  2023 - 2024

الاستعلام عن الموقف الانتخابيي  2023 - 2024،  أتاح الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، https://www.elections.eg/mob-home، للمواطنين الاستعلام عن موقفهم الانتخابي، من خلال الدخول على الموقع، والاستعلام عن حق الشخص في مباشرة حقوقه السياسية، من خلال إدخال الرقم القومي الخاص به والمُكون من 14 رقمًا.

الاستعلام عن الموقف الانتخابيي

الفئات التي ليس لها حق التصويت في انتخابات الرئاسة  2023 - 2024


الفئات التي ليس لها حق التصويت في انتخابات الرئاسة  2023 - 2024 وحدد القانون 45 لسنة 2014 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، من له حق الاقتراع ومن يُحرم من التصويت في الانتخابات، إذ يحق لكل مصري ومصرية عمرهما 18 سنة، مباشرة بنفسه حق إبداء الرأي في الاستفتاءات والانتخابات، في حين تُمنع بعض الفئات من التصويت، منها:

  1. من صدر ضده حكم لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة.
  2. - المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية.
  3. -  ضباط وأفراد القوات المسلحة، وضباط وأفراد هيئة الشرطة، طوال مدة خدمتهم.
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