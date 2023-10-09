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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تستقبل وفدا من المصريين الأحرار

حملة الرئيس السيسي
حملة الرئيس السيسي الإنتخابية

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، وفداً من حزب المصريين الأحرار برئاسة المهندس عصام خليل رئيس الحزب، لعرض الرؤى والمقترحات ومشاركتها مع الحملة الرسمية.

 

في بداية اللقاء عبّر المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ومستشارها القانوني، عن سعادته وترحيبه بوفد حزب المصريين الأحرار، مشيراً إلى أن حزب المصريين الأحرار من الأحزاب الليبرالية السياسية التي لها العديد من المواقف السياسية المشهود بها.

 

وأثناء اللقاء، استعرض حزب المصريين الأحرار عدداً من مقترحاته وأفكاره الذي سيعمل عليها من خلال الأنشطة والفعاليات التي سيقيمها الحزب في جميع محافظات الجمهورية لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي مستفيدين من قاعدتهم العريضة المؤيدة للحزب في محافظات الجمهورية.

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الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي حزب المصريين الاحرار حزب المصريين المهندس عصام خليل المرشح الرئاسي المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

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