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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم: برنامج تدريبي بجامعة القاهرة حول النشر الدولي.. وانطلاق مؤتمر علمي بكلية الدراسات العليا للطفولة في جامعة عين شمس

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.
 

جامعة القاهرة تطلق برنامجا تدريبيا حول النشر الدولي للبحوث العلمية.. اليوم
تواصل جامعة القاهرة تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، حيث تهدف الي  لتنمية القدرات و المهارات ويتم ذالك  بالتعاون بين المركز ومع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

اليوم.. انطلاق مؤتمر علمي بكلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس

تنظم كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس، بالتعاون مع قسم طب الأطفال بكلية الطب بالجامعة ذاته، مؤتمرا علميا، بعنوان: "المراهقة.. هل هي مجرد مرحلة بيولوجية ونفسية واجتماعية في رحلة النضوج يوم أم حقبة من العمر خارجة عن السيطرة".

اليوم.. جامعة حلوان تحتفل بمرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر المجيدة
تنظم جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل، احتفالها باليوبيل الذهبي بمرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر المجيدة، اليوم الثلاثاء، تحت شعار "إرادة وطن"، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحا في مجمع الفنون والثقافة بالحرم الجامعي.

نتائج التحويلات بين الأقسام العلمية للطلاب غير المستجدين بألسن عين شمس
أعلنت كلية الألسن بـ جامعة عين شمس، نتائج التحويلات بين الأقسام العلمية للطلاب غير المستجدين في العام الدراسي الجديد 2023-2024.

التعليم العالي توضح تفاصيل الإعلان عن برنامج المجلس الثقافي البريطاني
أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،  أنه قد أفاد المجلس الثقافى البريطانى بأنه يعلن للسنة العاشرة لبرنامج جوائز خريجى الدراسة فى المملكة المتحدة The Study UK Alumni Award الذى يحتفل بالإنجازات البارزة لخريجى المملكة المتحدة فى جميع أنحاء العالم ، الفائزون بالجوائز والمرشحون النهائيون هم قادة في مجالاتهم وقد استخدموا خبرتهم فى الدراسة فى إحدى جامعات المملكة المتحدة لتقديم مساهمة إيجابية لمجتمعاتهم وصناعاتهم وبلدانهم ،وتشمل فئات الجوائز لهذا العام

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