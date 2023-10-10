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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تفاصيل إطلاق مسابقة تلخيص الكتاب المدرسي في بورسعيد

مسابقة تلخيص الكتاب
مسابقة تلخيص الكتاب المدرسي

قررت مديرية التربية والتعليم ومحافظة بورسعيد ، تفعيل مسابقة تلخيص الكتاب المدرسي بين طلاب مدارس المرحلة الابتدائية والإعدادية في جميع مدارس محافظة بورسعيد

أهداف مسابقة تلخيص الكتاب المدرسي

وتهدف مسابقة تلخيص الكتاب المدرسي بين طلاب مدارس المرحلة الابتدائية والاعدادية في جميع مدارس محافظة بورسعيد إلى :
-  تدريب الطلاب على التلخيص بصورة موضوعية تتفق مع الاسلوب العلمي 
-  حث الطلاب على قراءة الكتاب المدرسي وترغيبه فيه
- محاربة الدروس الخصوصية والكتب الخارجية

 

آليات تنفيذ مسابقة تلخيص الكتاب المدرسي

  • تلخيص باب واحد او وحدة او اكثر من الكتاب المدرسي وفق وزن المادة النسبي شهريا
  • يقوم الموجهين بتجميع الملخصات من المدارس وتقييمها
  • يتم تكريم 5 طلاب من كل مرحلة بكل ادارة تعليمية (طالب بكل ادارة) شهريا تشمل المواد الاساسية (اللغة العربية - اللغة الانجليزية - العلوم - الرياضيات - الدراسات) بعدد 5 طلاب من المرحلة الابتدائية ، و5 طلاب من المرحلة الاعدادية و توزيع الجوائرز المادية والعينية على الطلاب
  • تتولى الادارات التعليمية والمراحل التعليمية والتوجيه المختص الاشراف والمتابعة

وكانت قد تفقدت الدكتورة هالة عبد السلام مدير مديرية التربية والتعليم محافظة بورسعيد ، عددا من مدارس المحافظة في جولة مفاجئة لمتابعة سير العملية التعليمية في الأسبوع الثاني من العام الدراسي الجديد 2023 – 2024.

وقد شملت الجولة مدرسة حافظ إبراهيم الإعدادية للبنين ومدرسة أحمد شوقي الإعدادية للبنين ومدرسة بورسعيد الصناعية الميكانيكية العسكرية للبنين ومدرسة عباس العقاد الابتدائية.

وقررت مدير مديرية التربية والتعليم محافظة بورسعيد ،  إحالة القائم بأعمال مدير مدرسة عباس العقاد الابتدائية للتحقيق بمعرفة إدارة الشئون القانونية للتقصير في أداء مهامها الوظيفية.

كما قررت مدير مديرية التربية والتعليم محافظة بورسعيد ،  استبعاد مدير مدرسة بورسعيد الصناعية الميكانيكية العسكرية للبنين والطاقم الإشرافي المعاون له بالمدرسة لحين الانتهاء من التحقيقات بمعرفة إدارة الشئون القانونية للإهمال والتسيب في إشراف المدرسة.

بينما أشادت مدير مديرية التربية والتعليم محافظة بورسعيد ،  بمعلمات مرحلة رياض الأطفال بالمدارس محل الزيارة لما يبذلونه من جهد والتزام مع أطفال المرحلة داخل القاعات الدراسية متمنية لهم التوفيق.

مسابقة تلخيص الكتاب المدرسي
مسابقة تلخيص الكتاب المدرسي
مسابقة تلخيص الكتاب المدرسي
مسابقة تلخيص الكتاب المدرسي
مسابقة تلخيص الكتاب المدرسي
مسابقة تلخيص الكتاب المدرسي
مسابقة تلخيص الكتاب المدرسي
مسابقة تلخيص الكتاب المدرسي
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