عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

اعرف إزاي ترسل موقعك الحالي لأصدقائك على ماسنجر Messenger 

Facebook Messenger
Facebook Messenger “ فيسبوك ماسنجر”

يحتوي تطبيق  Facebook Messenger “ فيسبوك ماسنجر” على عدد من الميزات المختلفة، ومن بينها إرسال الموقع ومشاركته مع الأشخاص الذين يستخدمون التطبيق لإبقاء الأصدقاء والأهل على اطلاع دائم بموقعك. 

 

وهناك الكثير من الأسباب التي تجعل فيسبوك ماسنجر وسيلة سهلة للسماح للأشخاص بمعرفة مكانك، حيث يمكن إرسال الموقع الفعلي ومشاركته مع الأصدقاء من خلال عدد من الطرق المختلفة، ونعرضها فيما يلي: 


وفقا لـ فإنه Android Police قبل مشاركة موقعك، تأكد من أن تطبيق ماسنجر لديه إمكانية الوصول إلى الموقع وإلا فلن ينجح أي من هذا، لذلك قم بالآتي : 

 

  • انتقل إلى الإعدادات على هاتفك.
  • حدد التطبيقات.
  • قم بالتمرير لأسفل إلى ماسنجر وحدده.
  • اضغط على الأذونات.
  • انقر فوق الموقع وحدد إما أثناء استخدام التطبيق أو هذه المرة فقط.
  • يمكنك أيضًا إيقاف تشغيل الموقع في ماسنجر عن طريق تنفيذ نفس الخطوات المذكورة باستثناء تحديد عدم السماح.


كيفية إرسال موقعك المباشر على Messenger ماسنجر  

 

افتح تطبيق ماسنجر Messenger على هاتفك.

من شاشة الدردشات، انقر فوق المحادثة التي تريد مشاركة موقعك معها.

اضغط على رمز الزائد الموجود في الزاوية السفلية اليسرى من الشاشة.

اضغط على الموقع

اضغط على السماح بالوصول إلى الموقع.

إذا ظهرت لك الشاشة التي تطلب "السماح لـ ماسنجر باستخدام موقعك"، فانقر فوق "السماح".

ستظهر لك شاشة تحتوي على سؤال من جزأين: "السماح  لـ ماسنجر بالوصول إلى موقع هذا الهاتف؟

اختر دقيقًا أو تقريبيًا.

اختر بين أثناء استخدام التطبيق، أو هذه المرة فقط، أو عدم السماح.

يؤدي اختيار "عدم السماح" إلى جعل مشاركة موقعك مستحيلة.

اضغط على الزر الذي يقول بدء مشاركة الموقع المباشر لمدة 60 دقيقة.
 

Facebook Messenger فيسبوك ماسنجر ماسنجر Messenger إرسال الموقع مشاركة الموقع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

6 صفقات جديدة على رادار الزمالك| رحيل مجاني لمهاجم "الأبيض".. وشرط مثير لـ "فتوح"

عاجل | لاعبي الزمالك يرفضون خوض التدريبات ..تفاصيل مثيرة

حملة الطنطاوي تعترف بوجود توكيلات مزورة وتطالب أنصارها بوقف تحرير نماذج جديدة

البنوك تقرر إلغاء استخدام بطاقات الخصم المباشر خارج مصر.. اعرف السبب

تهديد عاجل من إسرائيل لحزب الله .. تفاصيل كاملة

هل كنس البيت ليلا سبب الفقر والنكد والمشاكل الزوجية؟.. انتبه لـ7 حقائق

إيقاف التعامل بالعملات الأجنبية|قرار عاجل من أكبر البنوك المصرية لأصحاب هذه البطاقات

محمد المغربي على أبواب الأهلي.. حتحوت يكشف خطة كولر لإنقاذ الدفاع

ترشيحاتنا

استشهاد فلسطينية إثر غارة إسرائيلية على منزلها في دير البلح بقطاع غزة

استشهاد فلسطينيين في غارة إسرائيلية على منزلهم في جباليا شمال قطاع غزة

عاجل| البيت الأبيض: مقتل 11 أمريكيًا على الأقل في إسرائيل.. ونتوقع وجود رهائن لدى حماس

العاهل الأردني ووفد الكونجرس الأمريكي يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة

وزارة الصحة تقدم روشتة للوقاية من بق الفراش

طوفان الأقصى| صحيفة إسرائيلية: سقوط 900 قتيل و2400 مُصاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابته بالسرطان.. هاني الناظر يصحح المفاهيم حول مسببات المرض

الدكتورة قالتلي هاتموت..كريم عبد العزيز يروي تفاصيل إصابته بـ 9 جلطات في الرئة

ثالث أقدم كنيسة في العالم.. إسرائيل تقصف كنيسة القديس برفيريوس بقطاع غزة|تفاصيل

بدون تحليل وإشاعات.. طبيب يكشف عن مفاجأة الذكاء الاصطناعي في الطب

فيديو

أشرف زكي يواسي أسرة محمد بطاوي خلال واجب العزاء.. فيديو

مصر بتعلم ولادها.. ملامح النهضة التعليمية في عهد الرئيس السيسي

تزوير توكيلات لصالح مرشح رئاسي محتمل.. التفاصيل كاملة / فيديو جراف

إسرائيل تنفذ أضخم غارات جوية ضد قطاع غزة وتقصف مبنى الأوقاف الفلسطينية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ