اعرف إزاي ترسل موقعك الحالي لأصدقائك على ماسنجر Messenger 

يحتوي تطبيق Facebook Messenger “ فيسبوك ماسنجر” على عدد من الميزات المختلفة، ومن بينها إرسال الموقع ومشاركته مع الأشخاص الذين يستخدمون التطبيق لإبقاء الأصدقاء والأهل على اطلاع دائم بموقعك.

وهناك الكثير من الأسباب التي تجعل فيسبوك ماسنجر وسيلة سهلة للسماح للأشخاص بمعرفة مكانك، حيث يمكن إرسال الموقع الفعلي ومشاركته مع الأصدقاء من خلال عدد من الطرق المختلفة، ونعرضها فيما يلي:



وفقا لـ فإنه Android Police قبل مشاركة موقعك، تأكد من أن تطبيق ماسنجر لديه إمكانية الوصول إلى الموقع وإلا فلن ينجح أي من هذا، لذلك قم بالآتي :

انتقل إلى الإعدادات على هاتفك.

حدد التطبيقات.

قم بالتمرير لأسفل إلى ماسنجر وحدده.

اضغط على الأذونات.

انقر فوق الموقع وحدد إما أثناء استخدام التطبيق أو هذه المرة فقط.

يمكنك أيضًا إيقاف تشغيل الموقع في ماسنجر عن طريق تنفيذ نفس الخطوات المذكورة باستثناء تحديد عدم السماح.



كيفية إرسال موقعك المباشر على Messenger ماسنجر

افتح تطبيق ماسنجر Messenger على هاتفك.

من شاشة الدردشات، انقر فوق المحادثة التي تريد مشاركة موقعك معها.

اضغط على رمز الزائد الموجود في الزاوية السفلية اليسرى من الشاشة.

اضغط على الموقع

اضغط على السماح بالوصول إلى الموقع.

إذا ظهرت لك الشاشة التي تطلب "السماح لـ ماسنجر باستخدام موقعك"، فانقر فوق "السماح".

ستظهر لك شاشة تحتوي على سؤال من جزأين: "السماح لـ ماسنجر بالوصول إلى موقع هذا الهاتف؟

اختر دقيقًا أو تقريبيًا.

اختر بين أثناء استخدام التطبيق، أو هذه المرة فقط، أو عدم السماح.

يؤدي اختيار "عدم السماح" إلى جعل مشاركة موقعك مستحيلة.

اضغط على الزر الذي يقول بدء مشاركة الموقع المباشر لمدة 60 دقيقة.

