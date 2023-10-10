إصابة 6 فلسطينيين بالرصاص خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية

أصيب ستة فلسطينيين بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وقالت مصادر فلسطينية إن فلسطينيين اثنين، أصيبا بالرصاص الحي، وأحدهما جروحه خطيرة، فيما أصيب العشرات بالاختناق، خلال قمع قوات الاحتلال لتظاهرة خرجت للتنديد بالعدوان على قطاع غزة، في مخيم "العروب" شمال محافظة الخليل بجنوب الضفة الغربية.

وأفادت المصادر بأن شابًا ثالثا أصيب إصابة خطيرة في الرأس بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة العيسوية، شمال شرق القدس المحتلة.

واندلعت مواجهات في مناطق مختلفة بالقدس من ضمنها "وادي الجوز" و"راس العامود"، والثوري، وفي جبل المكبر، وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والغاز السام المسيل للدموع، وقنابل الصوت، صوب الفلسطينيين خلال هذه المواجهات.

وفي رام الله بوسط الضفة، أصيب ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال عند مدخل مخيم "الجلزون"، فيما حاول مستوطنون إحراق منزل في غرب رام الله لولا تصدي السكان لهم ومطاردتهم.