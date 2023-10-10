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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أحداث غزة تحدث انقساما.. شاهد| مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في أستراليا

مظاهرات في استراليا
مظاهرات في استراليا مؤيدة للفلسطينيين

أعلنت الشرطة الأسترالية، اليوم الثلاثاء، أنها تجري تحقيقات في احتجاج مؤيد للفلسطينيين خارج دار أوبرا سيدني، بعد ظهور لقطات لمجموعة أشخاص يبدو أنها يهتفون بشعارات معادية للسامية في المظاهرة.

ووفقا لوكالة "رويترز"، سار حوالي 1000 مؤيد للفلسطينيين عبر وسط مدينة سيدني مساء الاثنين إلى دار الأوبرا الشهيرة في المدينة، والتي أضاءتها الحكومة بألوان العلم الإسرائيلي في أعقاب هجمات المقاومة الفلسطينية "حماس" يوم السبت التي تقول إسرائيل إنها قتلت أكثر من 900 شخص.


وقالت وزارة الصحة في غزة إن ما لا يقل عن 687 فلسطينيا قتلوا أيضا في ضربات جوية انتقامية إسرائيلية على الجيب المحاصر منذ ذلك الحين.

ويبدو أن اللقطات التي لم يتم التحقق منها والتي شاركتها الجمعية اليهودية الأسترالية تظهر مجموعة من الأشخاص خارج دار الأوبرا تضيء مشاعل وتهتف  "اللعنة على اليهود".

ووصف رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، اليوم الثلاثاء تقارير الشعارات المعادية للسامية بأنها "مروعة".

وقال ألبانيز: "نحن أمة متسامحة متعددة الثقافات".

وتابع: "أفهم أن الناس لديهم وجهات نظر عميقة حول القضايا المتعلقة بالصراع في الشرق الأوسط ولكن هنا في أستراليا علينا أن نتعامل مع الخطاب السياسي بطريقة محترمة".

وقالت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز في مؤتمر صحفي اليوم، الثلاثاء، إنها تراجع لقطات من الاحتجاج لتحديد ما إذا كانت الجرائم قد ارتكبت.

ودافع منظم الاحتجاج عن حقهم في الاحتجاج على "الفصل العنصري" في إسرائيل لكنه قال إن عددا صغيرا من "الحضور الخبيث المعادي للسامية" ليس له مكان في حركتهم.

وقال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "نحن حركة مناهضة للعنصرية ومناهضة للاستعمار ونرفض مكافحة العنصرية بالعنصرية".

وأضاف: "إذا كنت معاديا للسامية، فأنت غير مرحب بك في تجمعاتنا ولست جزءا من حركتنا. كما فعلنا اليوم، سنطلب منك المغادرة وسنواصل القيام بذلك."

 

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