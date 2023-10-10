مصرع عامل سقط من أعلى سيارة نقل محملة بالأرز في الشرقية

لقي شخص مصرعه متأثرا بإصابته إثر سقوطة من أعلي سيارة نقل محملة بالأرز بطريق الملاك – صان الحجر وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بمستشفي الحسينية تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي الحسينية بإستقبال "محمود ع ا" 38 سنة مقيم الأسكندرية "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة بثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مصرعه إثر سقوطة من أعلي سيارة نقل محملة بالأرز بطريق الملاك – صان الحجر وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بمستشفي الحسينية تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم