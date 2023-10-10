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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بحضور الرئيس السيسي.. انطلاق احتفالية تخريج دفعة جديدة من كلية الشرطة

عزف النشيد الوطني
عزف النشيد الوطني بأكاديمية الشرطة

بدأت احتفالية تخريج دفعة جديدة من كلية الشرطة والتي يحضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعزف النشيد الوطني.

 

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحية إلى أهالي خريجى أكاديمية الشرطة لدى وصوله مقر الأكاديمية، وذلك قبل بدء فعاليات حفل التخرج،.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي  تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة.

وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرحا علميا أمنيا شامخا حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن، فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال، والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا، فهى من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم، وهى الأولى على المستوى الإقليمي صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.

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