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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وزير الداخلية يوافق على منح 20 مواطنا الجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية

صدى البلد

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية رقم 1685 لسنة 2023 بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، والموافقة على منح 20  مواطنًا الجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية.

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وجاء القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

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ونصت المادة الأولى على أنه يُؤذن لكل من العشرين مواطنا أولهم حسين خليل باشا خليل وآخرهم السيد جمال الدين محمد زيدان، المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

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